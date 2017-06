Reserve apartamento duplo e pague por single no Mabu Interludium, em Foz do Iguaçu

O Mabu Interludium Iguassu Convention vai dar uma “ajudinha” para aquele planejamento de viagem a Foz do Iguaçu. Em maio e junho é possível se hospedar no hotel em apartamento duplo e pagar o valor de um quarto single. A oferta ainda inclui diária com café da manhã. Situado em uma área verde da cidade das Cataratas, o hotel é ideal para o descanso e eventos. E, além de curtir as atrações de Foz, no Mabu Interludium o hóspede tem diversas opções de lazer. Em uma área de, aproximadamente, 800 m² oferece espaço fitness, SPA, brinquedoteca e piscinas (adulto e infantil). Além disso, durante a estadia também pode realizar uma trilha de cerca de 2 mil metros, compreendendo 30 minutos de caminhada pela área verde e arborizada do hotel. A novidade no Mabu Interludium é a atividade Ecotour de Bicicleta, quealém de proporcionar ao hóspede o encontro com as belezas naturais da região por uma trilha na mata, culmina com um banho de cachoeira. Mais informações sobre as tarifas e reservas pelo site www.hoteismabu.com.br.