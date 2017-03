Para quem não conhece, o The Argentine Experience de, Buenos Aires, é considerado o melhor restaurante da capital argentina, de acordo com os usuários. Atualmente, o empreendimento ocupa o primeiro lugar no Trip Advisor, entre os mais de 4.000 restaurantes da cidade.

Com o sucesso, a marca instalou-se há dois meses em Puerto Iguazú (Argentina), município que faz fronteira com Foz do Iguaçu (Brasil) e também já ocupa a primeira colocação no site de avaliações.

O The Argentine Experience traz à tríplice fronteira o formato de trabalho “Speakeasy”, que são pubs, bares e restaurantes escondidos e bem exclusivos . Este novo conceito, quebra o modelo de restaurante tradicional e é uma tendência que volta à moda hoje, com empreendimentos sem letreiros à mostra. Todas as cidades do mundo têm o seu bar secreto, e agora Iguazú também.

Assim, The Argentine Experience Iguazú fica “escondido” detrás de uma adega, e para descobrí-lo, é preciso passar por uma cava cheia dos mais seletos vinhos. Com capacidade apenas para 30 pessoas, o restaurante oferece uma proposta inovadora para conhecer o melhor da comida argentina e degustar vinhos de excelência,em uma atmosfera de diversão e entretenimento.

A experiência gastronômica incorpora o que todos hoje estão procurando: excelente comida, os melhores vinhos, conhecimentos locais, diversão e interação social.

O jantar começa com o público aprendendo como fazer um dos três coqueteis com vinho servidos na casa. Logo em seguida, uma aula de empanada, onde o visitante aprenderá como fechar sua própria empanada argentina usando a técnica tradicional do “replulgue”. Depois, se divide uma gostosa tábua de frios, onde tem queijo provolone, morcela, linguiça e o ‘matambre’ de porco. O prato principal é o filé-mignon com legumes assados, e o método de cozimento da carne tem uma preparação total de 24 horas, por isso é inigualável!

Além do jantar, os guias explicam aos visitantes sobre a cultura argentina, com gestos e frases típicas dos hermanos, o que faz o evento ter uma rica imersão cultural.

Para fechar uma noite, o cliente ainda terá uma aula de mate, onde vai aprender como preparar o tradicional bebida argentina e fazer os seus próprios alfajores com o irresistível doce de leite. Além disso, o visitante tem incluso vinho ilimitado durante toda a noite,de uma das adegas mais antigas e tradicionais da Argentina.

Dicas importantes:

O restaurante funciona só com reserva antecipada;

Localização: Av. Brasil 57, Centro de Puerto Iguazú (Argentina)

Experiência guiada em Inglês: Segunda, Quarta e Quinta-Feira

Experiência guiada em Português: Terça, Sexta e Sábado

Horário: Devem chegar 19h30 – 19h45. Começa às 20h até 23h

*horário argentino

Reservas:

O passeio pode ser reservado pela Loumar Turismo, empresa receptiva de Foz: (45)3521-4000 e WhatsApp: (45) 99112-2391.