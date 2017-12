1 – Apesar do destaque do mês serem as matérias sobre o Ice Bar Brasil, a reportagem mais lida de outubro foi sobre cursos do Pronatec. Neste mês foram oferecidas vagas para 40 cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, em Foz do Iguaçu. Os cursos eram gratuitos.

2 e 3 – Como já havíamos adiantado, só deu Ice Bar Brasil em outubro. Duas das cinco matérias do mês, falaram sobre o atrativo, instalado no Shopping Catuaí Palladium. A primeira, foi sobre a inauguração, que aconteceu no dia 10 (para o público no dia 11). A segunda, mostrava fotos do local.

4 – Uma corrida repleta de desafios militares, também chamou a atenção dos nossos internautas. A prova, tradicional na Europa, teve inscrições abertas em outubro e aconteceu em dezembro.

5 – A quinta e última reportagem do mês nos pegou pelo estômago. Dos dias 12 a 15, a Vila A recebeu o evento Fronteira Gastronômica. Teve brincadeira para as crianças, além de boa música e várias opções gastronômicas. A entrada foi franca.