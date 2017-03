O voo direto da Avianca Brasil, ligando o aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu ao de Guarulhos, em São Paulo, será inaugurado nesta segunda-feira (6 de março). Mas, a revista de bordo da empresa aérea já traz como destaque o Destino Iguaçu, na edição que acaba de ser publicada. Na capa, a chamada é “Foz do Iguaçu – A beleza das cataratas e os passeios menos explorados no novo destino da Avianca Brasil”.

São nada menos que onze páginas, com texto bilíngue (português e inglês), mostrando os principais atrativos da região de fronteira. A reportagem tem como título “Na natureza selvagem”, com uma chamada que já indica o que espera o viajante por aqui: “Passeios de aventura e contemplação, templos religiosos, compras, gastronomia farta e a proximidade com Argentina e Paraguai (que) atraem 1,5 milhão de visitantes por ano a Foz do Iguaçu”.

O maior espaço é para as Cataratas do Iguaçu – o que inclui o Macuco Safari -, mas a reportagem também mostra o colorido do Parque das Aves, a grandiosidade de Itaipu, o Marco das Três Fronteiras, a mesquita e o templo budista, além de alguns restaurantes em Foz do Iguaçu e em Puerto Iguazú (Argentina). Fala também, é claro, do turismo de compras, tanto no Paraguai como na Argentina.