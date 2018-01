Moradores e turistas terão a oportunidade de ver do alto as Três Fronteiras, o encontro dos rios, o obelisco e toda a magia deste lugar singular no mundo, sábado, 27 de janeiro. A roda-gigante de 27 metros de altura, que será instalada no Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, terá funcionamento diário, das 16h às 22 horas.

Além de viver uma aventura no céu da fronteira, as pessoas poderão contemplar e registrar cenas raras das fronteiras da Argentina, do Paraguai e do Brasil. Será um momento único de ver com muito mais detalhes o encontro de três países a bordo da maior roda-gigante itinerante do Brasil.

A roda tem capacidade para transportar até 108 pessoas simultaneamente, divididas em 18 cabines fechadas, sendo seis pessoas em cada cabine. Há gôndolas especiais para cadeirantes.

O atrativo permanece no Marco das Três Fronteiras até dia 28 de fevereiro e custará R$ 30. O visitante dará cinco voltas no brinquedo (o tempo ainda será calculado).

Serviço

Roda-gigante do Marco das Três Fronteiras

Horário de funcionamento: 16h às 22 horas

Período: 27 de janeiro a 28 de fevereiro

Custo: R$ 30 reais. Criança até 3 anos, acompanhada de um adulto pagante, tem isenção.