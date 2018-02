A Tarobá Construções, divulgou um balanço com os números da movimentação da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu no ano de 2017. De acordo com informações da empresa responsável pela gestão do terminal, o local registrou um aumento de embarques e desembarques de aproximadamente 3,5%, se comparado ao ano anterior (2016).

No ano passado, um total de 993.765 passageiros passaram pela rodoviária. Já em 2016, o terminal registrou 959.292 passageiros. Os dados também apontaram que janeiro do ano passado foi o mês de maior fluxo, quando foram registrados 109.857 viajantes. A média mensal é de 82 mil.

Novos guichês – A Tarobá mantém o cronograma de ações para revitalização e modernização do local. Este mês teve início o plano para padronizar os guichês de atendimento aos clientes das 19 empresas de ônibus que operam no terminal. As primeiras a adotar o novo padrão são a Gontijo, Guerino Seiscento e Transbrasil. Na sequência, os demais guichês serão modificados.

“Vamos implementar uma nova comunicação visual nas áreas comuns, com uma sinalização vertical mais moderna e eficiente para orientar melhor os usuários”, afirma o engenheiro da Tarobá Construções, Renato Pena Camargo. A configuração proposta para a sinalização do terminal conta com novos pictogramas, fontes e cores, tornando as placas visualmente mais leves e fáceis de ler, além de serem trilíngue (português, inglês e espanhol).