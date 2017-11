O calor em Foz do Iguaçu não dá trégua, principalmente no verão, em que as temperaturas passam dos 35 graus. Para amenizar os efeitos do clima quente a Rodoviária de Foz do Iguaçu agora é climatizada. Para deixar o ambiente mais agradável, a Tarobá Construções, empresa concessionária, apostou na climatização sustentável e está implantando um sistema ecológico de redução de temperatura no terminal.

Dois aparelhos de climatização, com vazão de insuflamento de 73 mil m³ por hora, cada, estão sendo instalados no local. Eles são ambientalmente corretos, pois não utilizam qualquer tipo de gás para funcionar. O resfriamento se baseia na renovação e na mudança de pressão do ar e é conhecido como resfriamento adiabático. “A função do equipamento é trocar o ar até 40 vezes por hora, reduzindo a sensação térmica através de um processo endotérmico”, explica o engenheiro da Tarobá, Anderson Lopes. Será injetada uma metragem cúbica necessária para renovar e climatizar a área de embarque e a praça de alimentação.

Clima mais agradável

Os aparelhos, além de resfriar e renovar o ar ambiente, eliminam poluentes, odores e sujeiras, melhorando a qualidade do ar no local. Para prevenir e suavizar os efeitos das altas temperaturas, os climatizadores não deixam o ar seco, pelo contrário, devolvem a umidade. Nesse sistema é umidade é controlada e mantida em 65%. “Daqui para frente teremos um lugar arejado com clima mais agradável, isso porque a temperatura pode ser reduzida em até 12 graus”, garante Anderson.

De acordo com Eduardo Amaral, representante da Rotoplast, especializada em climatização corporativa, comercial e industrial, por funcionar a partir da evaporação da água, o aparelho não resseca o ar. “O equipamento utiliza água para baixar a temperatura do local. A umidade se dissipa por todo o ambiente sem molhá-lo”. Além disso, como a rodoviária permanece aberta, o ar é renovado constantemente”, ressalta Amaral.