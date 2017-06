O tradicional Barreado do Rotary M’Boicy, já tem data confirmada – 18 de junho. Os convites estão sendo vendidos pelos integrantes do Rotary Club Foz do Iguaçu M´Boicy. O valor é de R$ 35 por pessoa, crianças até 07 anos não pagam. Toda renda arrecadada será destinada a projetos sociais mantidos pelo clube como o banco de colchões e o banco de óculos.

O Barreado já se tornou um evento tradicional do Rotary M’Boicy é preparado seguindo as tradições do nosso estado, levando de 10 a 12 horas de cozimento! A base desse prato tradicional na região litorânea do paraná é carne e farinha de mandioca, o segredo é cozinhar lentamente e com muito amor, garante a Rosane de Oliveira Gonçalvez, companheira do clube responsável por preparar essa delicia. O prato principal será acompanhado de saladas variadas, arroz branco, farofa, banana, laranja e sobremesas.

O almoço será servido a partir das 11h no Castelo Alemão, na Avenida Costa e Silva, 1806. Quem tiver interesse em adquirir convites para o almoço pode entrar em contato na página do clube no Facebook @clubmboicy ou pelo telefone (45) 9 9103-5316 Ricardo Zampier.