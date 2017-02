O Dia da Mulher está chegando, por isso o Cataratas JL Shopping preparou uma programação especial dedicada a elas que vai unir conhecimento, saúde, moda, dança e bem estar. O evento será no sábado, dia 04 de março, no JL Lounge, com a presença de bailarinos da Cia. do Corpo e da ginecologista e obstetra Drª. Laura Martins, responsável pelo projeto Saia com Saia.

Ela fará um bate papo com o público sobre a relação entre a saúde íntima e o uso de calças. Convidada para palestras em empresas e entidades, a médica esclarece e tira dúvidas de mulheres de todas as idades. “Tive a ideia dessa campanha quando percebi que as queixas mais comuns no consultório ocorrem pelo fato das mulheres insistirem em usar calças apertadas”, conta Laura.

Antes e depois da palestra, o elenco da Cia. do Corpo fará apresentações de coreografias que valorizam e evidenciam a singularidade de cada indivíduo, não importa o gênero.

Logo em seguida, a Boutique Bambina fará um desfile no JL Lounge com looks incríveis formados por saias e vestidos. O evento gratuito e será a partir das 18 horas na Praça de Eventos, piso L1.