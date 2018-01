Você é morador de Foz do Iguaçu ou região e deseja conhecer as Cataratas do Iguaçu ou voltar ao atrativo para renovar as energias? Sabe como funciona o passe comunidade?

O passe comunidade é uma forma de incentivar iguaçuenses e moradores lindeiros a visitarem um dos maiores cartões postais da nossa região, as Cataratas. Ele é válido somente para o lado brasileiro do atrativo e custa apenas R$ 12,00. Em 2017, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 1.788.922 pessoas de 166 países, maior número já registrado pela unidade de conservação. E se tanta gente do mundo todo vem até Foz para conhecê-las, nada mais justo que os nossos moradores também possam apreciá-las.

O passe comunidade foi regulamentado através da portaria 504/2002, do Ministério do Meio Ambiente e garante o benefício aos moradores de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel, Medianeira, Serranópolis do Iguaçu, Matelândia, Ramilândia, Céu Azul, Vera Cruz do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Lindoeste, Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques, Lidianópolis e Capanema.

Para conseguir o passe, que é válido por um ano, o morador deve procurar a sala do ICMBIO, no Centro de Visitantes e realizar seu cadastro na hora. O cadastro pode ser renovado anualmente, mediante a apresentação dos documentos que comprovem residência em qualquer uma das cidades citadas acima. Os documentos são: comprovante de residência com a carteira de identidade ou a certidão de nascimento. De janeiro a dezembro de 2017, 61.171 lindeiros fizeram o seu passe comunidade, sendo que 50.473 foram de Foz.

Documentos necessários para apresentar na bilheteria para comprovar que é morador do entorno do Parque Nacional do Iguaçu:

Conta de água, de luz ou de telefone;

Carteira de Trabalho;

Carteirinha de Estudante;

Carteira Funcional e ou comprovante de rendimentos de servidores públicos;

Certificado de registro e licenciamento de veículo.

Confira os números de pessoas que fizeram o passe comunidade em 2017: