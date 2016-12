Hoje, 30, é o penúltimo dia de 2016. É hora de fazer uma reflexão e pensar em tudo o que aconteceu durante este ano. Para nós iguaçuenses, as tragédias aconteceram em todos os âmbitos, principalmente na política municipal. Mas, o que será que mais teve repercussão no Portal Clickfoz, as notícias positivas ou negativas da região?

Para relembrarmos como foi este 2016 aqui na fronteira, separamos neste post a matéria mais acessada de cada mês deste ano, acompanhe:

Com 3.215 acessos a reportagem mais lida de janeiro deste ano não foi nada boa. Noticiamos no dia 12 a morte de uma mulher de 27 anos, vítima de dengue hemorrágica. Confira matéria completa aqui.

No dia 11 de fevereiro, a expectativa dos candidatos a uma vaga de agente de apoio do município, estavam a flor da pele. Tudo porquê no dia 12, sairia o resultado do PSS. Cerca de 2.800 pessoas disputaram uma das 200 vagas do Processo Seletivo Simplificado. Esta nota teve 1.971 acessos, veja.

Em 11 de março nosso principal cartão postal virou manchete de cinema e de Hollywood. Neste dia, descobrimos que as Cataratas do Iguaçu apareceriam no filme do Capitão América. Os takes foram gravados em julho de 2015, mas só algum tempo antes da estreia, que aconteceu este ano, o fotógrafo e filmmaker, Rafael Bechlin, de Foz do Iguaçu, pode nos revelar para qual produção havia trabalhado. A matéria que teve 2.735 acessos pode ser conferida neste link.

O destaque de abril foi revoltante. Com 4.359 cliques, um trote acadêmico, que pôs em risco a visão esquerda de Lucas Dutra, foi a reportagem mais acessada do mês. O estudante de comunicação contraiu uma grave infecção na córnea esquerda e teve a visão comprometida. Na época, conversamos com o pai do jovem para tentar arrecadar recursos e ajudar na recuperação do acadêmico. Matéria completa aqui.

Em maio, a despedida do Circo Tihany, considerado o maior da América Latina, entrou no ranking da matéria mais acessada do mês. Isso porquê depois de quase 30 dias encantando moradores de Foz do Iguaçu e região, o circo deu adeus a fronteira com promoção. Compre um e leve dois despertou o interesse de quem deixou a atração para última hora. Foram 5.521 acessos, relembre.

No mês de aniversário da cidade, os iguaçuenses ficam na expectativa para saber quais serão os shows que terão na Fartal, a Feira de Artesanato e Alimentos de Foz. Na 40ª edição, não seria diferente. 10.929 pessoas acessaram a nossa reportagem com a programação musical da feira, que contou este ano com a presença de Thaeme e Thiago, Fernando e Sorocaba, Emicida, entre outros.

Em julho o cenário político de Foz começou a ganhar destaque. Logo que assumiu a prefeitura, após a prisão e o afastamento de Reni Pereira, Ivone Barofaldi, fez um “limpa” no Executivo e exonerou 18 pessoas de suas funções. Esta matéria ganhou repercussão entre 3.025 internautas.

No dia 16 de agosto, noticiamos que a visitação das Cataratas Argentinas estaria suspensa para que um Puma fosse capturado. O animal foi visto próximo ao centro de recepção do atrativo, por isso, as medidas de segurança foram tomadas pelos responsáveis do local. A nota, que pode ser lida aqui, despertou o envolvimento de 2.614 pessoas.

Pautas educacionais também ganharam destaque no Clickfoz. Em setembro, a abertura de vagas para Mestrado e Doutorado na Unioeste, repercutiu. A Universidade abriu oportunidade para mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira, mestrado profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade, mestrado e doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras e o mestrado em Ensino. A reportagem com 1.516 acessos pode ser vista aqui.

Em outubro, apesar de mês eleitoral, quem ganhou espaço no Clickfoz foi a cantora Marisa Monte. É que no dia 14, anunciamos que a artista faria um show na fronteira no dia 19 de novembro. Os fãs da cantora foram à loucura! Esta reportagem foi acessada 3.493 vezes.

Novembro teve uma pauta inusitada como a mais lida. De acordo com um relato no facebook, uma moradora de Foz, estava à procura de um rapaz que supostamente teria deixado um bilhete para ela na linha de ônibus 35. “Eu só queria agradecer ao “serumaninho” autor desse bilhete”, disse ela. Ficamos na torcida, mas o jovem nunca se declarou. Esta matéria teve 10.088 acessos e você pode conferir toda a história aqui.

Para fechar o ano com chave de ouro (ou não), a política mais uma vez esteve em evidência. No último dia 15 de dezembro, 12 dos 15 vereadores de Foz do Iguaçu foram presos na 5ª fase da Operação Pecúlio, desencadeada pela Polícia Federal em parceria com o Ministério Público. Até o momento, apenas Beni Rodrigues e Zé Carlos, que tiveram apenas prisão temporária, estão soltos. O restante dos edis ainda permanecem presos. Esta matéria foi acessada por 7.034 usuários. Confira na íntegra.

Assim como a editoria do nosso site, a maioria das matérias mais acessadas foram pautas positivas. Desejamos continuar mostrando o lado bom de Foz e região no próximo ano. Feliz 2017 a todos!