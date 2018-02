O Município de Santa Terezinha de Itaipu está no roteiro do projeto Mais Verão 2018. O evento acontece neste final de semana, dias 24 e 25 de fevereiro, no Terminal Turístico Alvorada de Itaipu. Paralelo ao evento, a secretaria de Esportes e Lazer do Município, estará realizando também diversas atividades esportivas e recreativas.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer, Remulo Ramalho, as inscrições poderão ser feitas nos dias do evento até às 09h30, no Terminal Turístico. O Secretário lembra ainda, que no ano passado o evento foi sucesso com um número recorde de participações. “Estamos confiantes que neste ano também iremos superar as expectativas com a participação de várias equipes que disputarão o torneio de vôlei de areia”, destaca Remulo.

O vôlei de praia e o futebol de areia estão entre as principais modalidades disputadas no Município. Além disso, o evento contará com torneios relâmpagos de truco, canastra, frescobol, pebolim, tênis de mesa, dança, pênaltis de casais, pintura fácil e demais brincadeiras.

O Mais Verão é uma realização do Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e Itaipu Binacional, com apoio da Administração Municipal, através das secretarias de Esportes e Lazer e Indústria, Comércio e Turismo.