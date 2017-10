A empresa X-Plast com sede em Ciudad del Este no Paraguai, irá instalar o seu Centro de Distribuição no Distrito Industrial de Santa Terezinha de Itaipu. O contrato foi assinado entre o Município e a empresa PLAYDUO Importação, Exportação E Distribuição de Artigos Plásticos Eireli na manhã desta segunda-feira, 23. A X-Plast é uma das pioneiras a se instalar no país vizinho através da Lei de Maquila daquele País. A Lei cria benefícios para atrair indústrias com menor custo de energia, leis trabalhistas mais flexíveis e carga tributária muito mais amena que no Brasil. A empresa emprega as mais recentes tecnologias em equipamentos e processos para domínio pleno, produção e comercialização de brinquedos, utensílios domésticos e móveis em resina de alta densidade, destinados para ambientes internos ou externos.

A X-Plast em plena expansão comercial está pronta para liderar o mercado nos países onde atua, com o objetivo de atingir toda a América Latina nos próximos anos. É nesse contexto que, localizada na Tríplice Fronteira, Santa Terezinha de Itaipu se movimenta para atrair o empresariado brasileiro que se instala no Paraguai, mas que precisa contar com estruturas próximas à fronteira, para fazer a logística interna no Brasil, maior mercado consumidor da América Latina. Na primeira fase a empresa construirá uma estrutura física (barracão) com 10.000 m² de área que deverá ser concluído até o final do primeiro semestre de 2018, com previsão de ampliação nos próximos anos. A concessão compreende uma área de 26.333,49m² no Distrito Industrial de Santa Terezinha de Itaipu.

Para o prefeito Cláudio Eberhard, a vinda do Centro de Distribuição de uma grande empresa coloca o município como polo de grandes investimentos. “Essa conquista é o resultado da política que adotamos e estamos trabalhando para que o Município aproveite ao máximo seu potencial de desenvolvimento econômico”, afirmou Eberhard.

O apoio, agilidade e seriedade da administração municipal de Santa Terezinha de Itaipu foram fundamentais na escolha do município para a instalação do Centro de Distribuição. “Optamos por Santa Terezinha de Itaipu, por ter uma localização estratégica e oferecer uma logística mais adequada, pela receptividade e apoio da administração municipal que desde 2013 quando iniciamos os contatos tem demonstrado seriedade e competência, nos sentimos seguros e felizes de poder investir no município”, destacou Cainã I Sen Chen, sócio proprietário da X-Plast.

O secretário de Indústria, Comércio e Turismo Arlenio Boaroli destacou que nos últimos anos a administração municipal vem adequando a legislação do município para que possa receber e incentivar grandes empresas a se instalar na cidade. “É uma visão estratégica do prefeito Cláudio que viu nessa migração de empresas para o Paraguai uma oportunidade de desenvolver ainda mais a economia do município”, afirmou. Desde que assumiu a administração do município em 2013 em seu terceiro mandato, Eberhard já oportunizou a vinda de 26 empresas ao município, destas, 20 já se encontram instaladas no Distrito Industrial.