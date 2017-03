A prefeitura contratou duas empresas para a realização de exames na rede pública de saúde. Os dois laboratórios habilitados através da Chamada Pública 003/2017 serão responsáveis pela coleta, processamento e fornecimentos dos procedimentos solicitados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O credenciamento vai possibilitar a redução da fila de espera por exames, provocada pela interrupção dos serviços no ano passado.

As duas empresas realizarão juntas 150 mil procedimentos laboratoriais no período do contrato. O valor dos serviços pelo período de seis meses será de R$ 900 mil, conforme tabela do SUS e acrescida de tabela local. A previsão é iniciar os serviços em abril.

Uma das prioridades é reduzir a fila de espera de gestantes. Cerca de 2000 grávidas necessitam de exames, e a não realização destes procedimentos pode trazer complicações no pré-natal, evoluindo em alguns casos a óbito.

“ Uma das medidas adotadas pela Secretaria de Saúde foi a realização de exames para gestantes no laboratório municipal evitando uma maior espera das pacientes. Com a contratação dos laboratórios vamos garantir a saúde das nossas mães e de nossos pacientes evitando que a situação seja agravada. Este é um passo importante na área, mas principalmente fundamental para retomarmos a credibilidade junto aos fornecedores do setor após os problemas ocorridos em 2016”, explicou a secretária de Saúde, Luz Cardona.

Outra demanda que as empresas vão atender é de pacientes com doenças crônicas (diabetes, hipertensão arterial, HIV, e outras) e que podem ter suas situações agravadas por falta de exames.

As empresas credenciadas deverão realizar os exames utilizando estrutura própria. As contratadas atenderão cinco distritos (Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste), de acordo com as estimativas de procedimentos de cada unidade.