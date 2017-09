Em seis anos de Youtube, com o canal Poligonautas, “Schwarza”, como é mais conhecido Junior Silva, teve quase 72 milhões de visualizações. O sucesso da internet vai ser uma das atrações da 8ª edição da Semana Casimiro Montenegro Filho, que será realizada no Parque Tecnológico Itaipu (PTI) nos dias 23 e 24 de outubro. No primeiro dia do evento, o youtuber vai falar sobre os benefícios da exploração espacial no dia a dia.

Schwarza faz vídeos que abordam temas envolvendo Astronomia, missões da agência espacial americana (NASA) e europeia (ESO) e outros assuntos e curiosidades relacionados ao universo. A forma simples, divertida e didática que ele trata conteúdos que costumam ser complicados de explicar – como a física quântica – é o que atrai os milhares de seguidores. A proposta do canal tem tudo a ver com a Semana Casimiro Montenegro Filho, evento do Polo Astronômico do PTI, promovido para aproximar os jovens da ciência e da astronomia, e incentivar o espírito empreendedor para pesquisa e desenvolvimento.

A palestra de Schwarza será no mesmo dia da premiação do concurso de desenhos e de histórias em quadrinhos, em que participam alunos de escolas da rede estadual pública ligadas ao Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu. O julgamento dos trabalhos começou na segunda-feira, 11, e a divulgação dos resultados, por meio do site do PTI e por e-mail, está prevista para quinta-feira, 14. Os trabalhos finalistas serão premiados com brindes e kits do Polo Astronômico.

Sobre a Semana Casimiro Montenegro Filho

Esta é a oitava edição da Semana Casimiro Montenegro Filho, realizada desde 2009. O evento é uma iniciativa do PTI, em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu (NRE) e a Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu (SMED).

O concurso leva o nome de Casimiro Montenegro Filho em homenagem ao aeronauta e professor cuja visão ampla e empreendedora impulsionou o incentivo à educação voltada para as ciências no Brasil. Conhecido como o Marechal-do-Ar e Patrono da Engenharia da Aeronáutica, outros grandes feitos do professor incluem sua participação na fundação do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), hoje conhecido como o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).