Após a desistência do laboratório credenciado para realizar exames, a secretaria de Saúde decretou emergência para a reativação do laboratório municipal. A empresa foi contratada para realizar 42 mil exames por mês, para atender gestantes e pacientes de programas fixos. O credenciamento para as empresas interessadas em prestar o serviço continua aberto.

O secretário de saúde, Joel de Lima, explica que a medida emergencial foi tomada assim que a empresa desistiu da assinatura do contrato. Foi requisitado o retorno de todos os servidores que estavam atuando em áreas fora da secretaria da saúde para desempenhar o trabalho no laboratório do município.

“O chamamento já foi feito, e no dia 1º se apresentarão no Laboratório Municipal. No dia primeiro mesmo os médicos já estarão prescrevendo os exames e encaminhando para o laboratório municipal”, disse Joel.

O laboratório já funciona e a secretaria anunciou que será feita uma aquisição maior de insumos para atender a demanda. “Com a locação dos servidores para o laboratório faremos um investimento adicional em reagentes. A estrutura física é adequada para a ampliação dos atendimentos, não há necessidade de investimento de estrutura física, apenas recursos humanos e atendimento”, adianta o secretário.

Chamamento público

O chamamento público continua aberto para cadastrar mais empresas. Os interessados em participar devem apresentar a documentação referente à Habilitação e Qualificação Técnica exigidos, em envelopes fechados dirigidos à Comissão Especial de Chamamento Público, das 08h às 14h, na Diretoria de Compras e Suprimentos, situada na Praça Getúlio Vargas, nº 280, Centro.

“Buscaremos novos prestadores que estejam dispostos a atender o chamado. Em qualquer tempo o prestador pode se habilitar para o credenciamento, mas a estratégia do setor hoje é levantar esforços”, disse o secretário.