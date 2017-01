A Itaipu Binacional confirmou, nessa sexta, seu apoio a prefeita interina Inês Weizemann e a recuperação do município de Foz do Iguaçu. Após uma conversa entre Inês e o diretor geral brasileiro da Itaipu, Jorge Samek, o nome de Joel de Lima foi o escolhido para o cargo de Secretário de Saúde. A confirmação de Joel veio no início da noite, fechando positivamente a primeira semana do mandato de Inês.

Joel de Lima irá para a Secretaria cedido pela Binacional, o que resultará em mais economia aos cofres do município, já que o seu salário será bancado pela Itaipu, tudo dentro das permissões legais.

Mais do que isso, a cessão de Joel, que ocupa cargo relevante na hidrelétrica, representa mais uma demonstração de comprometimento da Itaipu com a cidade de Foz do Iguaçu, onde está sediada.

Há mais de 14 anos no comando da Itaipu, o iguaçuense Jorge Samek mudou a forma como essa gigante da geração de energia passou a encarar a cidade. Durante todo o seu mandato, Samek vem desenvolvendo ações importantíssimas para o desenvolvimento de Foz, em diversas áreas, incluindo turismo, planejamento e desenvolvimento urbano, cultura, esporte, entre outros.

A nomeação de Joel de Lima deverá ser publicada no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu na próxima segunda-feira, 9, data na qual o novo Secretário começará a desempenhar sua nova função. (Release enviado pela comunicação da prefeitura de Foz do Iguaçu).

ATUALIZAÇÃO

Diretor de Comunicação da Itaipu Binacional Gilmar Piolla desmente nota publicada nas redes sociais

Em hipótese nenhuma Itaipu indica pessoas para ocupar cargos na administração municipal, de livre nomeação do (a) titular de turno. Nem endossa a sua gestão interina. Itaipu sempre manteve e continuará mantendo uma relação institucional construtiva com o governo municipal. Com este espírito, Samek atendeu o pedido da prefeita em exercício e cederá o empregado Joel de Lima para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Saúde. Deve ser esclarecido que esta escolha foi feita sem qualquer ingerência da Itaipu, em conformidade com o espírito republicano que deve prevalecer nas relações entre dois entes públicos autônomos, independentes e com missões distintas.