Na busca pela evolução e captação de talentos, o CBF Social aproveitou a passagem por Foz do Iguaçu para promover mais uma seletiva de futebol feminino. O evento aconteceu nesta quarta-feira, 18, no estádio do ABC. O avaliador foi o técnico da Seleção Feminina Sub-20, Doriva Bueno.

A seletiva foi dividida em dois turnos. As categorias 1999, 2002, 2003 e 2004 foram as primeiras. Em seguida, 1998, 2000 e 2001 tiveram a chance de mostrar talento ao treinador. Para iniciar os trabalhos, foi feito uma atividade de aquecimento, com toques rápidos na bola. Em seguida, as jovens foram divididas em equipes e disputaram um trabalho tático em campo reduzido. No total, foram 148 meninas observadas, sendo 68 pela manhã e 80 à tarde.

– Houve um número grande de inscrições. Isso é muito bom. Desperta o interesse das meninas e mostra que o futebol feminino está sendo trabalhado para que se desenvolva ainda mais. Uma seletiva com quase 200 meninas é uma ação de fundamental importância. E isso é muito importante nesse trabalho de desenvolvimento social juntamente com o alto rendimento – destacou Doriva Bueno.

As melhores meninas entrarão em um banco de talentos e continuarão sendo acompanhadas. Caso mantenham o bom desempenho, podem ser convocadas para a Seleção Brasileira de acordo com cada categoria.