Tem mulher que faz a diferença em tudo quanto é área de conhecimento e em tudo quanto é canto: até mesmo fora do planeta. Em homenagem às astronautas e cosmonautas que foram essenciais para os programas espaciais, o Polo Astronômico do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) apresenta, a partir desta quarta-feira, 08, Dia Internacional da Mulher, a exposição “Mulheres Na Ciência”, uma das atividades da Semana da Mulher.

Das 550 pessoas que já viajaram para o espaço até hoje, 59 foram mulheres. Para evidenciar as contribuições femininas nos programas espaciais, a exposição reúne histórias como a de Valentina Tereshkova, a primeira mulher a ir para o espaço, pelo programa especial Soviético em junho de 1963. Christa McAuliffe, que foi escolhida entre 11 mil professores para o programa “Um Professor no Espaço”, da Nasa, e morreu na explosão do ônibus espacial Challenger, em 1986; e Sunita Williams, detentora do recorde feminino de caminhada espacial, com aproximadamente 50 horas e 40 minutos, também são retratadas na mostra.

O coordenador do Polo, Janer Vilaça, conta que a exposição Mulheres na Ciência foi realizada no ano passado e que quem escolheu o tema de mulheres da astronomia foram as monitoras do Polo. “Elas fizeram a seleção das mulheres, usando como critério as que foram as pioneiras em algo, mostrando que elas têm os mesmos papéis e os mesmos trabalhos que os homens”. A exposição ficará à disposição do público até o final de março e pode ser visitada durante os horários em que o Polo fica aberto: diariamente, das 8h às 22h.

Campanha He For She

Quem se interessar pela exposição ou for visitar algum outro atrativo turístico do Complexo Turístico Itaipu (CTI) durante a quarta-feira vai cruzar com o painel do He For She (Eles Por Elas) no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) e poderá aderir ao programa da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres.

“A intenção é incentivar os turistas, aproveitando a passagem deles pelo CRV, a fazer adesão ao programa He For She, para engajar os homens na luta dos direitos para as mulheres”, explica Jessica Lima, Assessora do Conselho Diretor do PTI, que é um parceiro da ONU. “Não é um programa só para homens, mas é voltado para eles”, destaca. No Brasil, o programa possui 43.264 pessoas cadastradas.

Saia por Saia

Ainda entre as atividades da Semana da Mulher do PTI, na sexta-feira, 10, às 9h30, no Auditório César Lattes, será realizada a palestra Saia com Saia, com a ginecologista e obstetra Laura Lúcia Martins Teixeira. A médica trata sobre a saúde ginecológica, abordando temas como anatomia, fisiologia e orientações para melhorar a saúde genital.