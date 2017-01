O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Foz do Iguaçu, Senac, está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos: Cabeleireiro assistente, Camareira (o) em Meios de Hospedagem, Técnicas para Garçom , Agente de Informações Turísticas e Recepcionista.

Três deles encerram as inscrições no dia 23 de janeiro e os outros dois, em 06 de fevereiro. Os cursos fazem parte do Programa Senac de Gratuidade. O projeto é um acordo da instituição com o Governo Federal, que busca a inserção, reinserção ou permanência no mercado de trabalho para pessoas com renda familiar per capita de até 2 salários mínimos (R$ 937,00).

São 20 vagas disponíveis para o curso de cabeleireiro assistente. Interessados precisam ter no mínimo 18 anos e 7º ano do Ensino Fundamental. Durante as aulas, o aluno aprenderá técnicas de serviços auxiliares de cabeleireiro com análise prévia da fisionomia e de acordo com a ocasião e necessidades do cliente, por meio de situações reais de trabalho. O curso tem carga horária de 220 horas e será realizado de 06 de fevereiro a 26 de maio. As inscrições podem ser feitas até dia 23 deste mês. Outras informações, aqui.

Para o curso de camareira em meios de hospedagem também estão disponíveis 20 vagas. (o) profissional camareira(o) em meios de hospedagem é responsável pelos processos de limpeza, higienização e arrumação das unidades habitacionais (UHs) para a chegada e permanência dos hóspedes, em conformidade com as normas e os procedimentos dos meios de hospedagem. Este tem carga horária de 160 horas e acontece de 06 de fevereiro a 27 de abril. É exigido que o candidato tenha no mínimo 18 anos e o Ensino Fundamental completo. Inscrições até o dia 23 de janeiro, confira mais informações.

O curso de técnicas para garçom será realizado de 06 de fevereiro a 08 de março e estão disponíveis 15 vagas. Este curso de 60 horas tem por objetivo aperfeiçoar os profissionais nos serviços de alimentos e bebidas, atendimento aos clientes, técnicas de venda, bem como na organização do ambiente de trabalho. Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e Ensino Fundamental completo. As inscrições seguem até dia 23 de janeiro, saiba mais.

Já o curso de agente de informações turísticas terá início no dia 20 de fevereiro e segue até 31 de maio. Este tem como meta, informar e orientar turistas, visitantes e moradores locais sobre atrativos, equipamentos e serviços turísticos, infraestrutura de apoio ao turismo, roteiros e programações, bem como prestar informações históricas, culturais e artísticas locais. São 20 vagas para maiores de 16 anos que tenham ao menos o 6º ano do Ensino Fundamental. O curso terá 200 horas de carga horária e o interessado tem até o dia 06 de fevereiro para candidatar-se a uma vaga. Veja outras informações no link.

O último curso ofertado pelo Senac é o de recepcionista. Estão disponíveis 20 vagas. Nele, o participante aprenderá a elaborar, organizar e realizar procedimentos de recepção e atendimento ao cliente em empresas de pequeno, médio e grande porte de diversos segmentos da economia. O curso terá 160 horas de carga horária e acontecerá de 20 de fevereiro a 11 de maio. É preciso ter 15 anos e o 9º ano do Ensino Fundamental. As inscrições podem ser feitas até o dia 06 de fevereiro, confira.

O Senac está localizado em Foz do Iguaçu na rua João Rouver, 160, Centro. O local funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h. Outras informações pelo telefone: (45) 3521-6200.