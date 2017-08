Nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro as 19h30 o Canal Futura estreia a nova temporada do “Diz Aí – Fronteiras”. A série acompanha jovens das cidades de Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) e Cidade do Leste (Paraguai), que participaram de atividade de formação em comunicação e cidadania do projeto Diz Aí – Fronteiras, uma iniciativa do Canal Futura em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e Unila – Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

As fronteiras são espaços marcados pela diversidade geográfica, étnica e cultural. No Brasil, essas regiões convivem com uma significativa concentração de renda e com desigualdades sociais. O impacto dessa conjuntura atinge diretamente a população jovem. Separados e conectados por um rio, os jovens apresentam na série características da tríplice fronteira e debatem sobre questões referentes à juventude, desenvolvimento local, gênero, religião, cultura, mercado de trabalho entre outros assuntos, valorizando os saberes e as articulações presentes na região.

Ao longo de seis meses, 90 jovens de até 29 anos das cidades da tríplice fronteira – Brasil, Argentina e Paraguai – participaram de atividade de formação em comunicação e cidadania. Em sua segunda edição, o projeto visa mobilizar os jovens em torno do debate de questões referentes à juventude e desenvolvimento local, valorizando os saberes e as articulações presentes na região. Durante os encontros, eles refletiram sobre a relação entre a comunicação e a cidadania, tendo como eixos norteadores a educação, o enfrentamento a pobreza e a desigualdade social. Outro foco da formação é de desenvolver competências de comunicação, através de uso de tecnologias acessíveis como celulares, máquinas fotográficas e câmeras para realizar entrevistas, registros e diagnósticos sociais.

“Fue uma gran experiência de um proyeto tanto educativo como didático me encontro haber participato en este proyecto audiviosual el fue fantástico, me dio mucha experiência al comportir com os demás países de la triple frontera” diz Oscar Argiello/PY jovem morador de Cidade do Leste.

A experiência foi documentada nesta nova temporada da série “Diz Aí – Fronteiras”, que também pode ser assistida no Futuraplay.org/serie/diz-ai-fronteiras/.

Serviço

Foz do Iguaçu – PR

Data: 31/08

Local: Cine Cataratas – Shopping JL

Horário: 19h30

Sala com capacidade para 105 pessoas

Indicação Livre

Entrada Franca.

Puerto Iguaçu – Arg.

Data: 01/09

Local: Espaço INCAA

Sala com capacidade para 108 pessoas

Horário: 19h30

Indicação Livre

Entrada Franca.

Cidade do Leste – Py

Data 02/09

Local: A DEFINIR

Horário: 19h30

Indicação Livre

Entrada Franca.