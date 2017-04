Para entrar no clima da Páscoa, o Shopping Catuaí Palladium ­preparou uma programação com muito chocolate e diversão para as crianças, em parceria com o curso de Gastronomia da Uniamérica e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). No período de 5 a 16 de abril, os baixinhos de 3 a 12 anos terão a oportunidade de participar da atividade “Toca do Coelho Gourmet Catuaí Palladium”, uma oficina onde as crianças poderão fazer, rechear e embrulhar seu próprio ovo de chocolate. É uma atividade lúdica para motivar a criatividade, o desenvolvimento, a fantasia e a interação das crianças. Elas vão amar essa gostosura!

A capacidade máxima é de 20 crianças em todos os horários. A oficina será conduzida por acadêmicos do curso de Gastronomia das duas instituições parceiras que utilizam uma linguagem e metodologia adequada para o público infantil. Todos os pequenos realizarão as atividades uniformizados com avental e touca.

As atividades ocorrem diariamente, na praça de eventos do Piso térreo no seguinte horário: de segunda a sexta das 14 às 20 horas; sábado, domingo e feriados das 12 às 20 horas. A oficina é gratuita e com duração em torno de 20 minutos. A inscrição é por ordem de chegada e de acordo com o regulamento (consulte no local).

O Shopping Catuaí Palladium fica na Av. das Cataratas, no principal corredor turístico de Foz do Iguaçu.

Programação Toca do Coelho Gourmet Catuaí Palladium:

Período: de 05 a 16 de abril

Faixa etária: De 3 a 12 anos

Horário de Funcionamento: de 2ª a 6ª Feiras das 14 h às 20 horas; Sábado e Domingo das 12h às 20h.

Valor: gratuito (consulte o regulamento no local)

Local: Praça de Eventos, Piso L1