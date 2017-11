No sábado, 11, o Shopping China reuniu a imprensa para apresentar a sua primeira edição da Black Friday em Ciudad del Este. Já tradicional nas outras lojas da rede, em Salto del Guaira e Pedro Juan Caballero, a ação promocional reúne anualmente 80 mil pessoas em 3 dias. “Já é algo consolidado. Nossos clientes esperam todos os anos por isso e agora queremos trazer essa experiência para as três fronteiras”, comenta Zulma Gonzalez, gerente geral de marketing do grupo Shopping China.

A loja ainda promete descontos reais de até 50%. “Sabemos que Ciudad del Este já recebeu uma Black Friday anteriormente, mas recebemos a informação de que não foi algo legal. Diferentemente disso, o Shopping China traz descontos verdadeiros para suprir as expectativas dos brasileiros, paraguaios, argentinos e turistas”, diz Zulma.

O Shopping China está preparando organização para as filas e ampliação de atendimento dos caixas de check out. “Sabemos como atender tanta gente. Ainda queremos que seja um grande evento no calendário da região. Que as pessoas se programem para estar nessa data em Foz. Os hoteleiros também precisam se organizar, pois são muitas pessoas que virão especialmente para isso. É uma festa!”, finaliza Zulma.

Serão 35.000 itens em oferta sinalizados nas prateleiras, com uma etiqueta especial. O Black Friday do Shopping China acontece entre os dias 24 e 26 de novembro. O Shopping China está localizado no Shopping Paris, em Ciudad del Este.

Confira o Guia de Compras no Paraguai, da Loumar Turismo, e organize as suas compras.