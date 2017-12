A Praça da Paz será palco do encerramento do Natal de Foz 2017 nesta sexta, 22. A programação tem início às 20h com a apresentação da dupla de música sertaneja, Willian e Renan e fecha a noite com um impressionante show de fogos de artifício, o Papai Noel também estará recebendo as crianças para um “até breve”. Embora a programação seja finalizada amanhã, a comunidade poderá aproveitar o espaço decorado e contemplar as luzes e os enfeites até o dia 06 de janeiro.

O Natal de Foz 2017 foi realizado em parceria pela prefeitura municipal de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Fundação Cultural e o Iguassu Convention Visitors Bureau e conta com o patrocínio da Acifi, Fecomércio, Sanepar e Itaipu Binacional e o apoio da Cataratas do Iguaçu S.A, Itamed e Sindilojas.

A despedida acontece após 23 dias de programação, mais de trinta atrações artísticas e culturais e milhares de visitantes. As comemorações que iniciaram no dia 30 de novembro colocaram o evento natalino, tal qual a Fartal e a Feira do Livro deste ano, na história da cidade. Com muitas luzes e cores, a cidade se encontrou durante quatro semanas na Praça da Paz. O Gramadão da Vila A também recebeu atrações culturais e artísticas durante os finais de semana e ampliou o Natal. A diversidade cultural marcou a festividade com apresentações de circo, teatro, auto-natalinos conceituados, música, dança, dentre outros.

No espaço central, um espetacular Túnel de Som e Luz atraiu os olhares e promoveu uma experiência indescritível ao público que compareceu ao espaço. Mas além das decorações, da Árvore Gigante, a Vila do Noel, composta pela casinha do Papai Noel, Fábrica de Brinquedos, Cantinho da Leitura e Contação de Histórias foi um total sucesso entre a criançada e as famílias.

Valorização e renda

Além de valorizar os artistas locais e movimentar a cadeia econômica da cultura, o Natal de Foz 2017 também implementou experiências inovadoras como a instalação da Praça de Alimentação e espaço para artesanato.

O espaço gastronômico foi formado por vendedores das feirinhas que acontecem na cidade, criando mais oportunidades para fomentar a geração de renda aos pequenos agricultores e comerciantes. O espaço do artesanato fez sucesso e contribuiu para fortalecer as cooperativas e associações de artesãos.