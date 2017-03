As empresas associadas ao Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares ganharam novos descontos no Centro de Capacitação Sindhotéis. Seus gestores e colaboradores agora podem fazer inscrição em cursos estratégicos investindo valores 30% mais em conta e usufruir condições facilitadas de pagamento.

O centro profissional é uma conquista histórica do Destino Iguaçu, concretizado pelo Sindhotéis com apoio de várias entidades e empresas, entre elas os associados do sindicato. Inaugurado em 2016, o empreendimento tem gestão administrativa e pedagógica da Uniamérica.

Além dos 20% ofertados pelo Centro de Capacitação, agora os associados mensalistas com a contribuição em dia têm direito a mais 10% de desconto assegurados pelo Sindhotéis. Dessa forma, o valor da matrícula fica 30% mais baixo em relação à tabela para quatro cursos com inscrições em aberto.

O presidente do Sindhotéis, Carlos Silva, explica que objetivo é tornar ainda mais acessíveis as oportunidades de capacitação para todas as empresas que estão no dia a dia com a entidade. “O objetivo é garantir um tratamento ainda mais diferenciado aos associados”, afirma.

Os cursos com 30% de desconto para associados são: “Hospitalidade e Inovação em Gestão”; “Chocolataria Gourmet”, “Gestão de Serviços em Gastronomia” e “Cozinha básica profissional”. Veja abaixo as datas e detalhes de cada capacitação.

Mais descontos

Os gestores e colaboradores de empresas associadas ao Sindhotéis também direito de 20% de desconto e condições facilitadas de pagamento em dois cursos estratégicos oferecidos pelo Centro de Capacitação. O benefício é válido para o curso de “Inglês aplicado ao turismo”.

Inscrições

As inscrições estão abertas. Garanta já a sua matrícula. As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas no site www.capacitacaosindhoteisfoz.com.br ou pelo telefone (45) 3028-9444.

30% DE DESCONTO PARA ASSOCIADOS

Hospitalidade e Inovação em Gestão

Público-alvo: gestores de turismo, hotelaria, gastronomia e serviço.

Data: 28, 29 e 30 de abril

Horário: 14h às 22h

Chocolataria Gourmet:

Público-alvo: Empresários, gestores, profissionais da área da gastronomia, da confeitaria, interessados em empreender seu próprio negocio.

Data: 7, 8 e 9 de abril

Horário: 8h às 18h

Gestão de Serviços em Gastronomia com ênfase em custos

Público-alvo: Gestores, proprietários e gerentes de restaurantes, bares e similares, empreendedores do ramo da gastronomia.

Data: 5 a 7 de maio

Horário: 8h às 18h

Cozinha básica profissional

Público-alvo: profissionais e amantes da gastronomia e interessados em atuar no setor.

Data: 7, 8 e 9 de abril

Horário: 8h às 18h

Datas: Abril e maio (são 8 módulos, cada qual num dia).