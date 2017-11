O Sindhotéis realizará no dia 30 de novembro eleição para escolha da nova diretoria, do conselho fiscal e dos representantes na Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA). Passado o período de inscrições, foi registrada chapa única formada a partir de um consenso do setor.

O hoteleiro Neuso Rafagnin encabeça a chapa, que conduzirá a entidade no próximo quadriênio. Em janeiro de 2018, ele assumirá a função no lugar de Carlos Silva, que completa um ciclo de trabalho frente ao Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e Região.

Será uma transição marcada pela continuidade do trabalho em prol do desenvolvimento dos meios de hospedagem e gastronomia. A chapa é formada por 16 empresários e empresárias, entre eles lideranças que integram a atual diretoria, bem como novos e experientes nomes na entidade.

O presidente do Sindhotéis, Carlos Silva, antecipa que continuará dando atenção especial à entidade para garantir a sucessão efetiva e continuidade dos trabalhos. Em sua avaliação, a entidade está à altura de Foz e o equilíbrio na composição da chapa desde já é uma conquista que marca o compromisso da entidade para com o crescimento socioeconômico de Foz do Iguaçu e região.

“O turismo é a nossa principal atividade econômica, gerando emprego e distribuindo renda para milhares de pessoas. Nesse sentindo há mais de quatro décadas, o Sindhotéis ocupa lugar de destaque na comunidade, com grande responsabilidade para evolução e expansão da principal indústria iguaçuense”, afirma.

Além de Neuso Rafagnin, a chapa é composta por Camilo Rorato, Nilson de Nadai, Adão Antunes, Sérgio Bonetti, Marcelo Martini, Marcos Beato, André Rafagnin da Silva, Jaime Machado Mendes, Márcio Ramirez, Nelson Luiz Seibt, Adélcio Rafagnin, Neiva Maria Pires, Luiz Aparecido Dameto, Carlos Ivan Spada e Ari Martignoni.

A união concretiza sonhos históricos

Carlos Silva completará o mandato em dezembro escrevendo o nome na história do Sindhotéis, entidade na qual ingressou como tesoureiro em duas gestões, secretário e presidente substituto em 2007. Devido ao trabalho e empenho frente à presidência da entidade, em 2010 o empresário foi eleito presidente; em 2014, reeleito.

Em sua gestão, Carlos Silva intensificou a representatividade do Sindhotéis ao integrar instituições estratégicas, como a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (por dois mandatos como diretor) e Fundo Iguaçu (um dos fundadores, presidente e vice-presidente). É um dos fundadores da Câmara Técnica de Turismo e do Iguassu Convention & Visitors Bureau, defensor da Gestão Integrada do Turismo e participa ativamente como diretor e conselheiro de diversas entidades que auxiliam para o desenvolvimento local e regional.

Uma das marcas dos seus mandatos frente ao Sindhotéis é a construção do Centro de Capacitação. Outra contribuição relevante é a preocupação em ampliar a representatividade dos associados. O Sindhotéis está presente em 12 instituições ligadas ao turismo, economia e trabalho, sempre contribuindo para a promoção do Destino Iguaçu lá fora e para o desenvolvimento socioeconômico de Foz do Iguaçu e região.

A entidade também ampliou os serviços prestados aos associados, por meio de uma ampla rede de assessorias, convênios, benefícios, descontos e vantagens. Isso sem contar a produção de pesquisas e eventos de confraternização como o Dia do Hoteleiro e Restauranter e a Corrida do Garçom. “As conquistas resultam da dedicação e união de associados, diretores, colaboradores e parceiros”, avalia ao Carlos Silva ao completar um ciclo frente ao Sindhotéis.