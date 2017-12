Auditores externos confirmaram na última semana que a operação dos sistemas de água e de esgoto de Foz do Iguaçu continua ambientalmente correta, de acordo com a ABNT NBR ISO 14.001, na versão 2015.

A avaliação das instalações da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) foi feita por auditores do Tecpar, empresa certificadora do selo ambiental ISO 14.001, Carlos Alberto Benetti de Paula e Sandra Mara Correa. Eles visitaram as estações de tratamento de água e de esgoto, estações elevatórias, canteiros de obras e conversaram com empregados para verificar se os requisitos da norma são aplicados.

O auditor Carlos Alberto Benetti de Paula disse que não foram encontradas não conformidades no sistema e que deixou sugestões para melhorar algumas atividades.

O gerente da Sanepar Nilton Perez disse que este resultado demonstra que a empresa está no caminho certo, com respeito ao cliente, ao meio ambiente, cumprindo a legislação e tornando acessível o saneamento ambiental à população de Foz do Iguaçu. Perez lembrou que o sistema de Foz do Iguaçu mantém a certificação há 18 anos. “Isso só é possível pelo trabalho dos empregados da Sanepar que atuam na cidade”, afirmou.

O sistema de Foz do Iguaçu foi certificado pela primeira vez em 1999. Desde então passa por auditorias externas anuais que analisam se a prática adotada pela empresa está em conformidade com a legislação ambiental e de acordo com o estabelecido na Norma.