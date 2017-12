Com aproximadamente um ano de operação, a startup Ticket Loko, de Foz do Iguaçu, ganhou o prêmio Top de Marketing ADVB 2017 com o Case “Revolução no Mercado de Turismo”.

A Ticket Loko é uma bilheteria de venda de ingressos para atrativos turísticos e vouchers para restaurantes com descontos. Com lojas espalhadas em pontos estratégicos de Foz do Iguaçu – entre shoppings e lojas de rua, além do serviço delivery, entrega os bilhetes nos hotéis ou endereços determinados pelos visitantes.

Um dos diferenciais é o desconto de oportunidade, onde os clientes encontram valores baixos todos os dias, de acordo com as disponibilidades dos fornecedores. Os descontos que podem chegar a 50% do valor original oferecido pelas agências de turismo ou pelos próprios atrativos turísticos.

O gerente comercial do Ticket Loko, Felipe Portinho, conta que as lojas foram desenvolvidas seguindo os conceitos last minute, muito comum nos Estados Unidos. Em pouco mais de um ano de operação, o empreendimento já conta com sete lojas espalhadas pela cidade – meta inicial superada em 150% para o primeiro ano – além de um faturamento três vezes superior ao esperado.

ALL LINE

“Não é offline e tampouco online, o nosso conceito é uma mistura dessas duas situações. Nosso cliente está procurando por descontos na internet, mas também está andando pela cidade a procura do que fazer. A Ticket Loko uniu os potenciais de venda e desempenho em cada canal a fim de gerar um único conceito de experiência com a marca. “O processo de compra precisa proporcionar uma experiência prazerosa para o consumidor, estimulando o desejo de compra e de relacionamento com a marca”, diz o mentor e investidor da solução, o empresário Marcelo Valente.

TOP DE MARKETING ADVB/PR

Ao todo foram 19 cases finalistas que concorreram em seis categorias: Comunicação, Indústria, Serviços, Social, Varejo, e Startup e PMEs. “Esse é o reflexo claro de que o mercado está reagindo, apesar dos contratempos que tivemos nos últimos anos”, comentou o presidente da ADVB-PR, Eduardo Jaime Martins. “Cada um dos cases reafirma e mostra a capacidade das nossas empresas e, principalmente, dos nossos empresários, em construir soluções criativas e aderentes ao mercado de transformação”, completou.

A associação avaliou os cases inscritos em parceria com a Datacenso, medindo o êxito das estratégias e resultados conquistados. “Este ano, criamos uma campanha provocativa, com foco de alertar empresários, CEOs e dirigentes de marketing e vendas sobre os males corporativos que atrapalham o desenvolvimento das instituições. Acreditamos que o objetivo foi cumprido, pois batemos novamente um recorde de inscritos” celebrou o coordenador do evento e diretor da ADVB-PR, Roberto Herrera. “Tivemos um aumento de 25% no número de inscrições, o que mostra que nossa premiação está sendo cada vez mais reconhecida pelos paranaenses”, finalizou.

Modalidade Startup/PME

Finalistas:

Anjuss – Reposicionamento Anjuss

Celero – (Re)Construção de Marca

Ticket Loko – Revolução no Mercado de Turismo.

Case vencedor: Ticket Loko – Revolução no Mercado de Turismo:

A Ticket Loko lançou um novo modelo de vendas de ingressos para atrativos e restaurantes em Foz do Iguaçu, já que 93% dos turistas chegam à cidade sem ter adquirido entradas para os passeios. Foi criada a rede de lojas Ticket Loko para a venda direta de ingressos com condições especiais, e a identidade visual utilizou cores quentes, com conceito de fast food. O resultado da campanha gerou um faturamento três vezes maior do que o esperado, resultando em um acréscimo de 250% em relação ao ano passado. A meta de abertura de lojas foi superada e a presença nas redes sociais já gerou inúmeros contatos.

SERVIÇO

Site: www.ticketloko.com

Facebook: facebook.com/ticketloko

WhatsApp: (45) 9 9106 3112