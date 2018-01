Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná, vai receber um grande investimento em recapeamento e pavimentação asfáltica em 2018. Batizado de Tapete Preto, o programa faz parte do plano de governo e busca atender a população de todas as regiões do município, em um total de oito etapas divididas no ano. Somente na primeira etapa, a área atendida será de 40.703,14m2, com investimentos de R$ 1,6 milhão, através de recursos do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios, do Governo do Estado.

A apresentação da primeira etapa do Programa Tapete Preto em 2018 foi realizada durante Audiência Pública na última semana, no Centro Integrado de Apoio à Melhor Idade (CIAMI), com a participação da comunidade beneficiada pelo programa e autoridades. As obras estão previstas para começar no dia 1º de fevereiro no Distrito Industrial, nas vias marginais à rodovia BR-277, no Centro e na Região dos Conjuntos.

Durante sua apresentação, o prefeito Cláudio Eberhard fez questão de valorizar a parceria que tem com o governador do Paraná, Beto Richa, o Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Valdir Rossoni.

“Estamos cumprindo este compromisso com o apoio do governo do estado com recursos a fundo perdido, destinados pelos deputados Ademar Traiano e Valdir Rossoni e autorizados pelo governador Beto Richa. Isso demonstra o respeito e a consideração desses lideres paranaenses para com Santa Terezinha. A eles, a nossa gratidão”, enfatizou.

O programa começou no ano passado, mas neste ano o prefeito Cláudio Eberhard fez questão de realizar uma Audiência Pública para apresentar o projeto e os investimentos à população.