Nesta quinta feira, dia 30 de março, os 6 candidatos que disputam a vaga de prefeito de Foz do Iguaçu estarão frente a frente na TV Tarobá. O início está previsto para às 22h15, no canal 6.1 em HD, com previsão de duas horas de duração.

O debate será mediado pelo jornalista Márcio Pina e terá 4 blocos. O primeiro e o terceiro de perguntas e respostas entre os candidatos, com temas livres. No segundo Bloco 6 eleitores de Foz do Iguaçu terão a oportunidade de fazer perguntas aos candidatos. Os vídeos podem ser enviados pelo Whatsapp da emissora no número (45) 991170028. O Departamento de Jornalismo fará a seleção, e as melhores perguntas serão feitas para os candidatos que responderão ao vivo, mediante sorteio.

Por usar a tecnologia do cenário virtual, que é uma tendência mundial, o debate será realizado na sede da TV Tarobá em Cascavel.

A TV Tarobá promove este debate porque considera papel da imprensa levar aos eleitores a possibilidade de conhecer melhor as propostas dos candidatos. Desta forma, os moradores de Foz do Iguaçu poderão tirar as conclusões de quem está mais preparado para administrar a cidade. Acreditamos que a promoção de debates eleitorais faz parte do bom jornalismo.