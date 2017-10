Domingo, dia 15 de outubro, será um dia especial em Foz do Iguaçu, vai ter contação de histórias no Teatro Barracão, às 15h. A entrada será um brinquedo novo ou usado. A Travessia – Arte e Educação, de Curitiba, estará na cidade, na semana em que se comemora o Dia da Criança, com o espetáculo Histórias à Brasileira – Causos e Cantoria para Crianças. Apesar do nome, a diversão não é só para os pequenos, mas para toda a família. O espetáculo com estética caipira apresenta uma trama de contos e causos embalados por música de viola e por conversas improvisadas com a plateia. A música é executada ao vivo e, além da viola, tem violão e percussão.

O projeto já recebeu vários prêmios e passou por diversas cidades: Curitiba, Cascavel, Brasília, Recife, Salvador e também pelos municípios do Vale do Ribeira (PR).

O repertório escolhido inclui grandes autores de contos da tradição oral brasileira como Ana Maria Machado, Figueiredo Pimentel, Ricardo Azevedo, Monteiro Lobato e Câmara Cascudo. O objetivo principal do projeto é estimular o gosto pela leitura, promovendo a difusão da produção literária brasileira. E também, incentivar o gosto pelo folclore nacional, a partir da valorização da nossa literatura oral. “Nossa forma de atuação e dramaturgia são inspiradas em um folclore vivo, que ainda é praticado em várias regiões do país. São músicas e histórias que através de seus símbolos e metáforas falam à alma, destacando o saber e o poder da cultura popular. Histórias à Brasileira busca reproduzir a voz viva do caboclo, do contador de causos que vai enredando o ouvinte até conduzi-lo ao desfecho surpreendente, com humor e criatividade”, conta Vinícius Mazzon, responsável pelo projeto.

O espetáculo está em circulação pelo Paraná e, além de Foz, inclui na rota, cidades com menos de 20 mil habitantes que estão no curso do Rio Iguaçu: Porto Amazonas, Porto Vitória, Bituruna, Balsa Nova, Mangueirinha, Cruz Machado, Rio Bonito do Iguaçu e Nova Prata do Iguaçu. As apresentações serão realizadas gratuitamente para alunos do ensino fundamental das escolas públicas desses municípios. Ao todo, até dezembro, serão 50 apresentações.

“Descer o Iguaçu reflete o desejo de aprofundarmo-nos no interior do estado, levando os resultados de nossas pesquisas. É uma grande oportunidade para conhecer a cultura popular vivida às margens desse grande rio”, comemora Mazzon. “A oralidade em nosso país é muito rica e exuberante e, em cada região se expressa de forma muito própria. Nosso folclore é um patrimônio cultural e deve chegar até as crianças brasileiras, suas legítimas herdeiras”, acrescenta.

A apresentação em Foz do Iguaçu está sendo realizada pela Secretaria de Estado da Cultura através do Edital Domingo Tem Teatro.

SERVIÇO:

Apresentação aberta

– Foz do Iguaçu, dia 15/10, domingo, 15h.

Local: Teatro Barracão (Praça da Bíblia/Rua República Argentina, 4073 – Jardim Tarobá).

Ingresso: Brinquedo novo ou usado.

Informações: (45) 3027-1474