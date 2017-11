O Posto de Informações Turísticas/Teletur, que funciona na sede da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, passa a atender em novo horário a partir de hoje, 01º. O sistema funcionará das 8h às 20h, incluindo sábados, domingos e feriados. O serviço pode ser acessado em nível nacional pelo telefone 0800 45 1516.

A mudança ocorre em função da baixa procura de turistas no período após as 18h. Anteriormente o serviço se estendia até às 23h. Os demais postos de informações, localizados no Aeroporto, Rodoviária e no Terminal de Transporte Urbano (TTU) mantém o mesmo horário de funcionamento.

No TTU o atendimento é das 7h30 às 18h e na Rodoviária o atendimento das 7h às 18h. No Aeroporto o início do serviço é as 8h30 e segue até às 20h30.

Nos postos, os servidores prestam informações sobre toda a oferta turística existente em Foz do Iguaçu, e as mais procuradas são: auxílio na tradução, necessidades de visto, trâmites das aduanas Brasil e Paraguai, horários do transporte urbano e trajetos para os principais atrativos, preços e contatos dos pontos turísticos, além de dados sobre estabelecimentos.

No Teletur, os funcionários ainda atendem a solicitações de informações e recebem sugestões para a melhoria do receptivo local. O turista também pode fazer o registro de reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados pelos segmentos ligados ao turismo da cidade.