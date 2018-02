O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 16, traz a publicação da nomeação do empregado aposentado de Itaipu João Pereira dos Santos como novo diretor-administrativo. Ele assume no lugar de Marcos Baumgärtner, que deixa o cargo já como assistido da Fibra. O decreto é assinado pelo presidente da República, Michel Temer, e pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. O mandato vai até 16 de maio de 2022.

Essa é a primeira vez que um empregado aposentado assume uma diretoria de Itaipu. João Pereira volta para a empresa dois anos e quatro meses após se aposentar. Ele trabalhou por 34 anos na usina. “Esse é um retorno bem-sucedido, que quero cumprir com muita responsabilidade. É um orgulho para mim voltar para essa casa, onde trabalhei por mais de três décadas e fui muito feliz”, diz. A posse no novo cargo está marcada para segunda-feira (19), em Curitiba.

O novo diretor administrativo tem 56 anos de idade e havia se despedido de Itaipu em outubro de 2015. Seu último cargo foi assistente da Diretora Administrativa. Era braço-direito do diretor administrativo, Edésio Passos. Mas a história de João Pereira com a empresa vem desde 1981, quando começou a trabalhar na construção da obra como montador pela empresa terceirizada Unicon. Foi amarrado por cabos de segurança que ele se equilibrava nas alturas, vendo o gigante de aço e concreto tomar forma na fronteira do Brasil com o Paraguai.

A saga

De ex-barrageiro a aposentado e, agora, diretor administrativo, foi uma longa jornada. Em 1981 veio para Foz do Iguaçu, exatamente para trabalhar na construção de Itaipu. Sua primeira casa foi o alojamento B-12, um dos muitos onde hoje está instalado o Parque Tecnológico Itaipu (PTI). Mas o sonho da contratação como empregado chegaria mais tarde.

Em 1984, João fez teste na Caeeb/Itaipu para escriturário e entrou para o quadro próprio. Em julho do mesmo ano, passou no vestibular da Facisa (hoje Unioeste), para o curso de Administração.

Em 1988 estava formado. No ano seguinte, casou-se com a Márcia Helena – com quem teve três filhos: Juliany, Priscila, Samuel.

Na Itaipu, atuou como em atividades administrativas na área de RH (de 1984 a 2004), foi gerente da Divisão de Planejamento e Atividades Especiais da Superintendência de Segurança Empresarial (2006 e 2007); gerente do Departamento de Serviços Gerais (2007 a 2009) e assistente do diretor administrativo (entre 2009 e 2015). Depois de Itaipu, atuou ainda como secretário de Administração e Gestão de Pessoas, na Prefeitura de Foz do Iguaçu, em 2016.

Currículo

João é bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Foz do Iguaçu- PR, 1984-1988. Tem especialização em Administração Financeira e em Gerência de Recursos Humanos, comprometimento e responsabilidade, entre outros, como conclusão do módulo Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas por meio do Programa Líder da MINDQUEST, parceira da Harvard Business.

Antes da nomeação inédita de um aposentado da empresa, três empregados na ativa já haviam sido nomeados diretores da Itaipu. A primeira foi a ex-diretora financeira Margaret Groff, além do próprio Marcos Baumgärnter, que foi substituído por João, e o atual diretor de Coordenação, Newton Kaminski.