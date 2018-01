A Terra das Cataratas está em evidência no turismo em território espanhol. Durante a mais importante feira de turismo da Espanha, em Madrid, (FITUR), foi lançada Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Bem-estar (Termatalia), que será realizada em Foz do Iguaçu, em setembro deste ano. O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, representou a cidade no evento. O gestor de Turismo da Itaipu, Alexandre Pacheco, também acompanhou o lançamento.

A feira será realizada de 19 e 21 de setembro de 2018 sob o slogan “Energia das águas”, reunirá profissionais de mais de 25 países, e envolverá novas oportunidades de negócios para empresas na Espanha e na Galiza, bem como os outros países participantes.

A escolha do Brasil como sede é liderada pela Itaipu Binacional e Prefeitura, e tem o apoio das principais entidades públicas e privadas ligadas ao turismo nesta região e também no país (Estado de Paraná e Ministério do Turismo do Brasil) para posicioná-lo internacionalmente, também como destino térmico.

“ A Termatalia acontece em Foz num momento importante: Foz do Iguaçu bate recorde de visitantes e a Espanha ultrapassa EUA em número de visitantes anuais, apesar da crise da Catalunha. Temos muito o que aprender com os espanhóis em matéria de desenvolvimento do turismo”, pontua o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

O evento conta com o apoio dos empresários e instituições de turismo local, Fundo Iguaçu, ICVB, Governo do Paraná, EMBRATUR e Ministério do Turismo do governo federal.

O lançamento do evento na FITUR também contou com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Matilde Asián; do vice-ministro do Turismo do Brasil, Alberto Alves; do Diretor de Turismo da Galiza, Nava Castro; do presidente da ANBAL e ICTE e dos membros afiliados da OMT e Miguel Mirones; do prefeito de Ourense, Jesús Vázquez.

Além da feira, Foz do Iguaçu sediará também o Fórum Água e Termalismo, em parceria com a Universidade de Vigo; o Concurso Mundial de Águas Minerais; e o Capítulo Extraordinário da milenar Ordem do Caminho de Santiago, com a investidura de cavaleiros e damas (defensores do Caminho e protetores dos peregrinos).