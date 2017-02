O terreno onde será construído o Centro Cívico de Foz do Iguaçu, local que abrigará o Executivo Municipal, Legislativo e Judiciário está perto de ser recuperado. A prefeita Inês Weizemann e o diretor de Gestão e Projetos da Secretaria de Planejamento Urbano, Elsídio Cavalcante apresentaram o interesse na recuperação do terreno formalmente em Brasília. O Superintendente do Patrimônio da União, Dinarte Antônio Vaz aceitou o pedido e irá rever o contrato para nova ativação.

O terreno com área 133 mil m², entre a BR-277 e a Avenida José Maria de Brito, havia sido repassado pela União em fevereiro de 2013, em caráter de doação com encargos. Entre os encargos estava à apresentação do projeto para a construção do espaço. Em quatro anos a apresentação não foi feita e o contrato foi revertido automaticamente, devolvendo à propriedade à União.

Para Elsídio Cavalcante, que responde pela Secretaria, essa obra é mais que necessária para a centralização dos serviços públicos, facilitando o acesso aos serviços para iguaçuenses.

“Além disso, hoje a prefeitura paga aluguéis e com o Centro Cívico o município ficará livre dos encargos. Estamos no início do processo para recuperar o terreno, para na sequência estudar o projeto”, disse Elsidio. Por hora, o município se comprometeu em enviar uma nova proposta para ocupação do local.

INSS e Hospital Municipal

Durante a reunião com o superintendente do patrimônio da União, a prefeita e o secretário também retomaram a negociação do terreno onde foi construído o Hospital Municipal.

Segundo o secretário de planejamento, na época, não foi verificada a documentação do terreno para a construção do hospital, ou seja, o terreno não é da prefeitura, mas do INSS.

“Ao longo de todos esses anos estava sendo feita uma tratativa para trocar esse terreno por outro terreno de interesse do INSS. Passaram dois governos e agora o INSS quer cobrar aluguel desse terreno. Vamos retomar as tratativas de troca de terreno do INSS de Foz do Iguaçu por um terreno que o INSS tem interesse em Maringá, pertencente à União. Tivemos uma resposta otimista que a permuta será feita após as análises burocráticas”, adiantou.