Definidos os finalistas do principal prêmio dos segmentos de marketing e vendas do Paraná. O Top de Marketing, promovido pela ADVB-PR, reconhece e premia cases de sucesso em seis categorias: Comunicação, Indústria, Serviços, Varejo, Startup e Social – empresas com projeto desenvolvido em prol da comunidade, com cunho social ou de sustentabilidade.

Neste ano, a entidade analisou 48 cases, 25% a mais que em 2016. “É uma satisfação enorme ver a premiação tão reconhecida e celebrada pelo mercado. Recebemos cases de empresas de todo o Estado, com diferentes propostas e ações que, sem dúvida, foram um sucesso. Os números mostram que conseguimos provocar os empresários e executivos paranaenses com a nossa campanha. Foi um trabalho minucioso e árduo para nós avaliarmos e elegermos os melhores”, comenta o diretor da ADVB-PR e coordenador do evento, Roberto Herrera.

A entrega dos troféus aos vencedores será realizada no dia 4 de dezembro, no Pequeno Auditório do Teatro Positivo. Os convites para a festa de premiação podem ser adquiridos na sede da ADVB-PR (R. Itupava, 1299 – conj. 108 – Hugo Lange). Mais informações pelo telefone (41) 3085-3124.

Confira a lista dos finalistas:

Comunicação

Banda B – Reposicionamento e Superação.

Gazeta do Povo – A Nova Gazeta do Povo.

Rede Massa – TV Guará: Como a Rede Massa implementou uma nova emissora de televisão nos Campos Gerais que e, em menos de 5 anos, virou referência em programação local, com liderança de audiência e sucesso de faturamento.

Indústria

FoxLux – Lançamento linha de pilhas e baterias Foxlux.

Frimesa – A carne que o mundo prefere.

Quantum – Quantum Futebol 2018.

Serviço

Gazeta do Povo – Gazeta do Povo e Unicred: Parceria de Sucesso.

Secretaria de Estado da Comunicação Social – Aplicativo Menor Preço do Nota Paraná: Big Data a serviço do cidadão paranaense.

Universidade Positivo – Growth Hacking – expansão na recessão.

Social

Air Promo – Outubro Rosa Curitiba:O Som da Solidariedade.

Rádio Menina do Paraná – Festival Massa FM. A maior arrecadação de brinquedos do Paraná.

Secretaria de Estado da Comunicação Social – Racismo Institucional: chega de fingir que isso é normal.

Sicredi – Crianças com brilho nos olhos: Quando o estudo se torna estimulante. Como o Programa A União Faz a Vida do Sicredi está transformando a educação, escolas, famílias e comunidades.

Startup

Anjuss – Reposicionamento Anjuss.

Celero – (Re)Construção de Marca.

Ticket Loko– Revolução no Mercado de Turismo.

Varejo

Herbarium – Parceria Natural Herbarium e Heel: Otimizando para crescer.

Madero – Crescimento na crise.

Paraná Clube – Cale quem Duvida.

Sobre a ADVB-PR

Há 51 anos, a ADVB-PR atua para o desenvolvimento da atividade empresarial do Estado, valorizando os profissionais e empresas por meio do intercâmbio de conhecimento, experiências e ideias entre associados e profissionais de expressão nacional e internacional. Com a promoção de eventos e atividades realizadas em parceira com a iniciativa privada, visando à atualização, qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais das áreas de Marketing, Vendas, Comunicação e Gestão Empresarial, a ADVB-PR contribui com centenas de empresas e instituições paranaenses na busca por mais eficiência, qualidade e competência. Além do Top de Marketing, Estrela da Manhã e do Prêmio Personalidade, a entidade realiza outros eventos e cursos para fomentar o mercado.