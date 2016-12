Torcedores do Coritiba entregam cestas de natal em Foz do Iguaçu

No fim da tarde desta quinta-feira, 22, o grupo de torcedores Coxas Doidos Foz transformou o amor ao time do coração, o Coritiba, em amor ao próximo.

Após uma ação entre amigos para a arrecadação de dinheiro, o grupo montou e entregou cestas de natal personalizadas (com alimentos, doces e brinquedos) para crianças e adolescentes da ONG Aldeia Infantil SOS Brasil. A entidade atende crianças e jovens vítimas de violações graves de direitos e que foram afastadas do cuidado parental.

Em Foz do Iguaçu, a ONG conta com cinco casas lares. Ontem, os pequenos que aguardavam ansiosos, receberam a visita dos torcedores do Coxa e do Papai Noel, que fez questão de entregar o presente de cada um deles pessoalmente.

Ao todo foram entregues 30 cestas em dois dias de atividades. “As crianças já estão longe da sua família biológica. Elas estão aqui porque sofreram algum tipo de vulnerabilidade ou negligência e foram retiradas desta família. Então, eles esperam muito esta data, já que ficam mais emotivos nesta época do ano. Assim como qualquer criança, eles esperam ganhar presentes, ver o Papai Noel. Por isso, ações como esta são de extrema importância para dar um conforto e uma esperança à eles”, disse o assistente de desenvolvimento familiar da instituição, Anderson Silveira Ribeiro.

O Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros de Foz Marcos Antonio Jahnke, é um dos 60 torcedores do Coritiba que participaram da ação. “Nós nos sentimos realizados, com uma paz de espírito enorme. Além de demonstrarmos o amor pelo nosso time, conseguimos transpassar este sentimento ajudando outras pessoas e isso não tem preço. Isso ficará marcado não somente na história de nós torcedores, mas também aos pequenos beneficiados por esta ação. Que a gente consiga fazer isso por muitos anos e que a iniciativa incentive outras torcidas a fazerem o mesmo”, concluiu.

Sobre a ONG

A Aldeia Infantil SOS Brasil é uma Organização de Defesa dos Direitos Humanos que surgiu em 1949 em Imst na Áustria, visando acolher crianças e adolescentes vítimas da Segunda Guerra Mundial em uma modalidade de Casas Lares. Esta ideia foi difundida pelo mundo e atualmente a instituição está presente em 134 países. No Brasil a Organização chegou em 1967 no município de Porto Alegre/RS, sendo o programa de Foz do Iguaçu aberto em 2011.

A atuação da entidade se estende atualmente com 5 casas lares que atendem até 50 crianças. Também atuam com uma ação de Fortalecimento Familiar e Comunitário chamada Escola de Pais, que trabalha diretamente com 85 famílias divididas em 4 comunidades e com 340 crianças e adolescentes que estão em risco de perder o cuidado parental. Esta estratégia visa prevenir o abandono e o acolhimento de crianças e adolescentes em Foz do Iguaçu.