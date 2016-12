O futebol é muito mais do que apenas um esporte. Ele pode ser a transformação de vidas, a demonstração de uma paixão, de união e de solidariedade.

A tragédia da Chapecoense, nos mostrou um exemplo de força, de união e de solidariedade, em um momento de tristeza e consternação.

Mas, momentos alegres também podem e devem sempre estar ligados ao futebol, principalmente, nesta época de natal.

Por isso, um grupo de 60 torcedores do Coxa em Foz do Iguaçu, teve a iniciativa de mostrar seu amor ao próximo através do esporte. Eles se uniram para proporcionar um natal melhor para 30 crianças que integram a ONG Aldeia Infantil SOS Brasil.

O grupo montou cestas personalizadas do Coxa Foz e fará a entrega dos produtos nesta quinta-feira, 22, às 18h, em uma das casas da entidade. “A ideia surgiu no segundo encontro do grupo dos Coxas de Foz, no hotel Bella Italia. Joguei a ideia no ar e foram aparecendo outras. O objetivo era ajudar algumas crianças carentes e ao mesmo tempo elevar o nome do time aqui na cidade. Arrecadamos o dinheiro entre amigos e montamos cestas com alimentos, doces e brinquedos. Ver a alegria delas não tem preço”, disse o organizador da ação, Renato Fressato.

“Nos reunimos durante todo o ano para assistirmos aos jogos do nosso time do coração. A ação vem para confraternizarmos de uma forma diferente, levando um pouco de carinho a quem precisa neste natal”, finalizou o empresário e administrador do Grupo Coxas Doidos Foz, Marcelo Valente.

Sobre a ONG

A Aldeia Infantil SOS Brasil é uma Organização de Defesa dos Direitos Humanos que surgiu em 1949 em Imst na Áustria, visando acolher crianças e adolescentes vítimas da Segunda Guerra Mundial em uma modalidade de Casas Lares. Esta ideia foi difundida pelo mundo e atualmente a instituição está presente em 134 países. No Brasil a Organização chegou em 1967 no município de Porto Alegre/RS, sendo o programa de Foz do Iguaçu aberto em 2011.

A atuação da entidade se estende atualmente com 5 casas lares que atendem até 50 crianças e adolescentes vítimas de violações graves de direitos e que foram afastadas do cuidado parental. Também atuam com uma ação de Fortalecimento Familiar e Comunitário chamada Escola de Pais, que trabalha diretamente com 85 famílias divididas em 4 comunidades e com 340 crianças e adolescentes que estão em risco de perder o cuidado parental. Esta estratégia visa prevenir o abandono e o acolhimento de crianças e adolescentes em Foz do Iguaçu.