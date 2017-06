O benefício do abono salarial assegura o valor de um salário mínimo anual aos trabalhadores brasileiros que recebem em média até dois salários mínimos de remuneração mensal de empregadores que contribuem para o Programa de Interação Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).Os trabalhadores que ainda não fizeram a retirada do abono salarial PIS/PASEP devem correr para poder conseguir sacar o benefício. O prazo para retirada dos valores vai encerrar no próximo dia 30 de junho e, até então, o governo não sinalizou se esse período poderá ser estendido por mais dias. Quem não fizer o saque do abono salarial até o final do prazo determinado perde o direito ao benefício. O motivo é que o abono salarial não é cumulativo para os próximos períodos e o dinheiro retorna para os cofres públicos.

Esse benefício é disponibilizado aos trabalhadores para que saque em início no segundo semestre de cada ano e se estende para o primeiro semestre do ano seguinte.

Para saber quem tem direito ao benefício basta acessar ao portal do Ministério do Trabalho – Portal Emprega Brasil (http://www.trabalho.gov.br/abono-salarial), informando o número do CPF ou o número do PIS/PASEP e a data de nascimento. A listagem dos beneficiários de Foz do Iguaçu está disponível aqui.

As informações sobre direito ao saque também podem ser obtidas pela central de atendimento Alô Trabalho número 158, pela Caixa através do número 0800 726 0207 e pelo Banco do Brasil no 0800 729 0001.

As informações e a listagem anexa são de responsabilidade da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Paraná.