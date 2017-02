Você já viu esta revistinha de bolso circulando pelos estabelecimentos de Foz do Iguaçu?

Se não viu ainda, a gente te apresenta a Manhêê!!

Idealizada pela publicitária Sica Oliva e pela bióloga, Daniela Rafagnin Brandão, as mamães do Otto e da Emily, criaram a revista para falar sobre o universo infantil e ajudar outros pais a desvendarem este mundo cheio de descobertas. Na verdade, a revista nasceu primeiramente como blog, em 2015. Com o sucesso, as responsáveis sentiram a necessidade de ampliar as informações e este mês, lançam a sexta edição da revista de bolso.

Nela, é possível que mamães, papais, vovós, tios e etc, possam receber muita informação de uma forma bem didática. A Manhêê contém desde receitinhas saudáveis e fáceis de fazer até matérias retratando sobre pedagogia Waldorf, por exemplo.

Nesta edição, o folhetim está imperdível! A começar sobre a matéria de capa, que retrata um tema super importante para as mamães: translactação.

A edição deste mês ainda fala sobre os bebês que nascem roxos e como identificar os primeiros sinais de autismo em crianças.

A novidade deste mês ficará por conta de uma nova coluna, onde a cada edição, as manhêês irão dar dicas de estabelecimentos comerciais (lanchonetes, restaurantes, salões de belezas, academias) de Foz do Iguaçu, que oferecem espaço kids. Legal, né?!

Isso é só uma prévia do que vocês poderão encontrar na Manhêê deste mês de fevereiro. A revista estará disponível pelos estabelecimentos de Foz do Iguaçu esta semana. Ela é inteiramente gratuita. “Distribuímos sempre em locais com maior concentração de mães: escolas, clínicas pediátricas, clínicas de ultrassom, laboratórios, lojas infantis, etc. A ideia é sempre disseminar a informação para o maior número de pessoas possível”, finaliza Daniela Rafagnin.