A Itaipu Binacional receberá, no próximo domingo, 24, a largada da 10ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu. Participarão três mil atletas, de 21 estados do Brasil e também da Argentina, Paraguai, Quênia, Chile e Tanzânia. Além da prova individual de 42,195 km, haverá a Maratona de Revezamento, feita em dupla, e a prova dos 11,5 km. A chegada de todas as modalidades será no Parque Nacional do Iguaçu (PNI), onde ficam as Cataratas do Iguaçu, o principal atrativo turístico da região.

A organização pede atenção redobrada dos motoristas durante a prova, pois algumas vias da cidade serão parcial ou totalmente interditadas no percurso entre a Itaipu e o PNI. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal e do Foztrans, além de soldados do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército (Bimec), darão suporte ao evento.

A primeira largada acontecerá às 6h, no Mirante do Vertedouro, dentro da usina de Itaipu, nesta ordem: Categoria Cadeirante, Elite Feminina, Elite Masculina, Comerciários e Faixa Etária. A prova dos 11,5 km terá largada e chegada no PNI.

O tempo máximo para a conclusão da prova é de seis horas. O início da premiação da Elite Individual está previsto para as 10h30. Todos os atletas que completarem a prova dentro do tempo previsto receberão medalha de participação.

A entrega do kit do (da) atleta será feita nesta sexta-feira. 22, das 11h às 19h, e no sábado, 23, das 9h às 16h, no Sesc Foz do Iguaçu.

O evento é promovido pelo Sesc Foz do Iguaçu, em parceria com a prefeitura da cidade. O patrocínio é da Itaipu Binacional e da Caixa Econômica Federal. O objetivo é promover a modalidade esportiva, favorecer o intercâmbio social e cultural entre os participantes e fomentar o comércio e o turismo na região.

Nas Cataratas, torcida pode chegar mais cedo

O PNI terá horário de abertura especial neste domingo, 24, em virtude do evento. Os visitantes que quiserem assistir à chegada dos atletas serão atendidos das 7h às 8h, com serviço de estacionamento, bilheteria e transporte. Depois, a reabertura será no horário normal: das 9h às 17h. Quem quiser agilizar o atendimento e poupar tempo pode adquirir o ingresso no site da Cataratas do Iguaçu: www.cataratasdoiguacu.com.br.