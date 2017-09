Pelo segundo ano consecutivo, cursos de graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) são contemplados com estrelas do Guia do Estudante, da Editora Abril. Seis cursos obtiveram quatro estrelas (considerado “muito bom”), e sete cursos obtiveram três estrelas – de um máximo de cinco. A publicação, especializada nos temas de vestibular e carreiras, divulga anualmente um ranking de cursos e de Universidades, intitulado GE Profissões Vestibular. A publicação estará nas bancas a partir do dia 16 de outubro.

Em 2016, sete cursos da Unila já figuravam no ranking: Geografia; Letras – Artes e Mediação Cultural; Relações Internacionais e Integração; Ciência Política e Sociologia – Sociedade, Estado e Política na América Latina; Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento; História – América Latina; e Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar.

Neste ano, foram estrelados mais seis cursos, totalizando 13. Confira a lista completa:

Quatro estrelas (muito bom):

Cinema e Audiovisual

Ciência Política e Sociologia – Sociedade, Estado e Política na América Latina

Engenharia Civil de Infraestrutura

Letras – Artes e Mediação Cultural

Relações Internacionais e Integração

Saúde Coletiva

Três estrelas (bom):

Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar

Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento

Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química

Engenharia de Energia

Geografia – Bacharelado

História – América Latina

Música

Unila subiu de 7 para 13 cursos estrelados

Conforme observa o pró-reitor de Graduação, Lucio Flavio Gross Freitas, a ascensão da Unila no ranking é notável: quase dobrou do ano passado para cá. “E, ao considerar também o percentual de cursos total da Universidade, temos mais de 50% dos cursos entre bons e ótimos, de 3 a 4 estrelas”, destaca. Para ele, “esse ranking só demonstra cada vez mais a relevância que os nossos cursos possuem e a qualidade deles, e a gente fica muito feliz, porque demonstra o reconhecimento de um trabalho árduo que os cursos e a Instituição têm feito para a qualidade do nosso ensino superior público e de qualidade”.

Para o coordenador do curso de Engenharia Civil, professor Ulisses Bobadilla Guadalupe, o curso ter recebido quatro estrelas (equivalente a “muito bom”) é motivo de orgulho. “É uma grande satisfação, visto que isso reflete todo o trabalho docente e discente realizado em prol do curso. Além do mais, esse reconhecimento nos compromete a dar continuidade ao trabalho, buscando sempre melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, dia após dia”, complementa.

A coordenadora do curso de Cinema e Audiovisual – que também foi contemplado com quatro estrelas -, Virgínia Flores, destacou que este reconhecimento é muito importante, principalmente num momento em que o curso vem se estruturando e se consolidando. “Ficamos muito felizes, pois o nosso curso está produzindo muito, evoluindo, fortalecendo-se, e finalmente mostrando a sua cara”, pontuou, lembrando que a Unila este ano receberá um importante evento da área, o Forcine.