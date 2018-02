Se você tem entre 16 e 24 anos e gostaria de participar gratuitamente de um projeto social de formação nas áreas de Turismo & Atendimento, Hospedagem, Comércio & Atendimento, e Programação de Computadores, não perca a oportunidade de cadastrar-se no Trilha Jovem Iguassu.

Os interessados em tentar uma das 180 vagas devem acessar o site para se cadastrar, até o dia 03 de março – sábado, e participar obrigatoriamente da Palestra de Esclarecimento do projeto, primeira fase do processo seletivo. A palestra acontece no Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort (Rodovia das Cataratas, 2345 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu – PR), no dia 03 de março, às 15 horas.

Após a palestra, os jovens interessados poderão fazer sua inscrição e participar do processo seletivo do projeto. Para participar, é preciso levar, no dia 03 de março, cópia do RG, CPF, declaração de matrícula ou histórico escolar do ensino médio, comprovante de renda dos membros da família que trabalham, e comprovante de endereço. É importante a presença dos pais ou de um responsável. O resultado com os selecionados para a segunda fase será publicado no dia 12 de março também no site do projeto.

Entre os dias 15 e 16 de março, os convocados serão submetidos a uma avaliação psicológica. Os aprovados passarão para a terceira fase, que consiste numa entrevista individual marcada para entre os dias 04 a 13 de abril. Dessa etapa sairão os 180 jovens selecionados para fazer parte da décima edição do Trilha Jovem Iguassu. O resultado será divulgado na página eletrônica no dia 18 de abril. A aula inaugural está agendada para 26 de abril.

Segundo a coordenadora do Trilha Jovem Iguassu, Patrícia Menezes Dutra, participar do projeto é uma excelente oportunidade para o jovem protagonizar seu desenvolvimento pessoal e profissional e alavancar as possibilidades de inserção e ascensão no mercado de trabalho.

O que é o Trilha

O Trilha Jovem Iguassu é uma tecnologia social reconhecida pela Fundação Banco do Brasil e representa um dos principais projetos de turismo e inclusão social de Foz do Iguaçu. Executado pelo POLOIGUASSU desde 2006, atingiu a marca de mil cento e setenta jovens participantes do projeto no ano passado, dos quais cerca de 50% têm permanecido no mercado de trabalho após a formatura.

A iniciativa é sinônimo de credibilidade entre os empresários e representantes do trade e possui como principais parceiros a Itaipu Binacional, Fundação PTI, CVC por meio da Experimento Intercâmbio Cultural e FUNCRIANÇA, sendo apoiado ainda por outras instituições e empresas ligadas ao setor turístico por meio de apoios diretos e campanhas como o “Adote um Trilha”, “Dia de Doar” ou “Cupom Solidário”, este último englobando os benefícios do Programa Nota Paraná.