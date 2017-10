Turistas de todo o mundo escolheram as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas da Natureza, a maior atração turística do Brasil. A seleção foi feita pelo TripAdvisor, com base nos comentários de usuários em sites de viagens.

Os dados foram traduzidos para um mapa mundial desenvolvido pela Vouchercloud. No mapa são especificados os tipos de pontos turísticos, divididos em quatro categorias: monumentos antigos, patrimônios naturais, centros religiosos e lugares históricos.

As Cataratas do Iguaçu, localizadas dentro do Parque Nacional do Iguaçu, foram a principal escolha dos viajantes que visitaram o Brasil dentro da categoria patrimônio natural. Na Argentina, a atração turística que gerou maior avaliação positiva em sites de viagem foi Garganta do Diabo, fim das quedas de 80 metros de altura, nas Cataratas.

De acordo com o TripAdvisor, o levantamento “leva em consideração a quantidade e a qualidade dos comentários e classificações para sites de interesse no mundo, durante um período de 12 meses”.

Paraísos naturais

As atrações naturais dominam a América do Sul. No Peru, as ruínas essenciais de Machu Picchu; na Venezuela, o Cayo del Agua; no Chile, o Parque Nacional Torres del Paine. Por sua vez, dois destinos apresentam locais históricos: Uruguai com o Distrito Histórico de Colônia e Colômbia com a Cidade Murada de Cartagena.

Na Europa, há um destaque para atrações históricas. Entre os principais destinos está a Espanha com uma atração religiosa: a Basílica da Sagrada Família. Na Alemanha, o Miniatur-Wunderland, a maior construção de modelagem ferroviária do mundo. Na Itália, o aclamado Coliseu. Na Grécia, o Museu da Acrópole de Atenas.