As ações de divulgação do Destino Iguaçu, como o lançamento do Passaporte Três Maravilhas, ajudaram a impulsionar os números do turismo de Itaipu no primeiro mês do ano. A usina registrou o melhor janeiro de sua história, com 126.371 visitantes, considerando as visitas turísticas e institucionais das duas margens da empresa – brasileira e paraguaia. Na comparação com o mesmo período do ano passado, que detinha o recorde anterior, o salto foi de 9,1%.

Somente no lado brasileiro, o desempenho foi ainda mais expressivo. O Complexo Turístico Itaipu (CTI Brasil), responsável pela gestão do setor, registrou 85,5 mil visitantes no último mês, aumento de 11,2% em relação a janeiro de 2017.

Entre os atrativos da margem brasileira, o maior destaque foi o Ecomuseu, que teve um aumento de visitação 116,2%. O passeio mais procurado pelos turistas, a Visita Panorâmica, também fechou o mês com saldo positivo. O atrativo recebeu 58,4 mil visitas, ante 47,9 mil de janeiro do ano passado – aumento de 21,8%.

O gestor de turismo da margem brasileira de Itaipu, Alexandre dos Santos Pacheco, lembrou que o movimento de turistas em janeiro é tradicionalmente maior devido às férias escolares. Porém, as ações de divulgação do destino e investimentos na infraestrutura contribuíram para elevar a participação.

A principal ação, o Passaporte Três Maravilhas, lançado em outubro, permite ao turista comprar de uma só vez e com desconto a entrada para três atrativos de Foz do Iguaçu: as Cataratas do Iguaçu, o Marco das Três Fronteiras e a Itaipu Binacional.

“O passaporte é uma iniciativa inédita na região, alinhada com o que ocorre de melhor no setor em todo o mundo, e ajuda a fortalecer a integração dos atrativos turísticos. Isso faz com que o visitante fique mais tempo na cidade e beneficia toda a cadeia do turismo na região”, disse.

Alexandre Pacheco antecipou que outras novidades serão lançadas em breve e a expectativa é de novos recordes quebrados neste ano. “Estamos nos preparando operacionalmente e em oferta turística para um 2018 espetacular”, afirmou.

Morador da região não paga

Os moradores da região trinacional e municípios lindeiros ao Lago de Itaipu não pagam ingresso em cinco atrativos da usina: Visita Panorâmica, Iluminação da Barragem, Refúgio Biológico, Polo Astronômico e Ecomuseu. No Circuito Especial e no Porto Kattamaram, além do estacionamento do Centro de Recepção de Visitantes (CRV), o desconto é de 50%.

Para ter o benefício, o morador deve apresentar comprovante de residência recente, acompanhado de documento com foto. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.