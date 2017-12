Antes mesmo do encerramento de 2017, o Complexo Turístico Itaipu (CTI) já supera os dados de visitação registrados em 2016, e a expectativa para os próximos dias é que a intensa movimentação de turistas continue. Dentre os passeios do CTI, as visitas ao Kattamaram, Polo Astronômico e Iluminação da Barragem tiveram aumento de 45,78%, 22,16% e 15,53%, respectivamente.

O gerente-geral do CTI, Yuri Benites, afirma que o aumento ocorreu “devido ao trabalho constante e massivo de divulgação dos atrativos do Complexo Turístico Itaipu, tanto nas mídias convencionais como nas redes sociais, que estimularam a curiosidade do público em conhecer a Usina e seus atrativos”.

Os dados deste ano só são menores do que os do ano de 2013, quando foi registrado recorde em número de visitantes. Naquele ano, houve visitação expressiva em virtude da exposição Múltiplo Leminski, no Ecomuseu. Os números absolutos serão divulgados no início de 2018.

Além dos turistas de várias partes do mundo, os moradores dos municípios da região têm aproveitado para visitar os atrativos. No sábado, por exemplo, das 700 pessoas que fizeram o passeio Iluminação da Barragem, 500 eram moradores dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu.

Gratuidade

Os moradores dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e ao Parque Nacional do Iguaçu podem acessar gratuitamente cinco atrativos: Visita Panorâmica, Ecomuseu, Refúgio Biológico, Polo Astronômico e Iluminação da Barragem. Além disso, têm direito a 50% de desconto no estacionamento, no Circuito Especial e no Kattamaram.

As cidades que fazem parte da política de descontos do Complexo Turístico Itaipu são: Capanema, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Lindoeste, Marechal Cândido Rondon, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Ramilândia, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Terra Roxa, Vera Cruz do Oeste.

Moradores das cidades de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul; Puerto Iguazu, Puerto Libertad, Puerto Esperanza e Wanda, na Argentina; e Ciudad del Este, Presidente Franco, Minga Guazú e Hernandárias, no Paraguai, também têm direito aos passeios gratuitos e aos descontos.

A Itaipu Binacional

Com 20 unidades geradoras e 14.000 MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,5 bilhões de MWh. Em 2016, a usina retomou a liderança mundial em geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh gerados. A hidrelétrica é responsável pelo abastecimento de 17% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 76% do Paraguai.