A Universidade Aberta do Brasil – UAB Polo Darcy Ribeiro, de Foz do Iguaçu, lançou edital para seleção de alunos para curso de especialização Lato Sensu em Gestão Pública. O curso é ofertado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A pós-graduação acontece na modalidade EaD semipresencial, com atividades desenvolvidas a distância e encontros e avaliações presenciais geralmente realizadas às sextas-feiras (noite) ou aos sábados (manhã), no polo da UAB, localizado no Parque Tecnológico Itaipu. São 30 vagas para a região de Foz. Há também 100 vagas para o polo de Curitiba; 30 para Paranaguá, 30 para Rio Negro e 30 para Lapa.

O curso tem carga horária de 510 horas, com duração de 18 meses. Os alunos devem dedicar cerca de 20 horas semanais para o desenvolvimento das atividades propostas pelo curso. As aulas iniciam em outubro de 2017.

A inscrição para o processo seletivo é gratuita e segue até o dia 13 de setembro. O candidato deve possuir graduação reconhecida pelo MEC. A seleção consistirá na avaliação da atuação profissional atual (em instituição pública ou privada) e do plano profissional do candidato. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 20 de setembro. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet. O edital e endereço para inscrição estão disponíveis em: www.uab.pti.org.br.

A especialização integra o Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) e busca capacitar quadros de gestores para atuarem na administração de macro (governo) e micro (unidades organizacionais) sistemas públicos; capacitar profissionais com formação adequada para intervirem na realidade social, política e econômica; e contribuir para que o gestor público desenvolva visão estratégica dos negócios públicos.

UAB – POLO UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO

A Universidade Aberta do Brasil é um programa do Governo Federal (MEC), em parceria com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, Parque Tecnológico Itaipu e universidades públicas. “Aa UAB foi iniciada em 2007 e já foram investidos até o momento quase R$5 bilhões, 883 mil vagas ofertadas e 133 mil alunos cursando. Em Foz do Iguaçu, a UAB já ofereceu 4.200 vagas, 2.200 alunos formados e 850 alunos ativos”, destaca o coordenador do Polo Darcy Ribeiro, Edilson Balzzan.