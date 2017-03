O Polo Universitário Darcy Ribeiro da Universidade Aberta do Brasil (UAB), instalado no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), está com inscrições abertas para o vestibular de três cursos gratuitos oferecidos pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) em Foz do Iguaçu. São 50 vagas para a Licenciatura em Letras/Libras, 30 vagas para o Bacharelado em Letras/Libras e 50 vagas para Tecnólogo Superior em Gestão Pública. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de março.

Essa é a primeira oferta da Unioeste com cursos a distância no sistema Universidade Aberta do Brasil, que completou no ano passado 10 anos de atividade e hoje conta com mais de 100 instituições conveniadas. A taxa de inscrição para o vestibular, que será realizado em uma única fase, no dia 9 de abril, é de R$ 90. A previsão é que as aulas tenham início no primeiro semestre deste ano.

A expectativa é que a procura pelos três cursos seja alta em virtude das características dessas formações, afirma o coordenador do Polo Universitário Darcy Ribeiro, Edilson Carlos Balzzan. Existe a demanda pela Licenciatura e o Bacharelado em Libras, por exemplo, segundo ele, porque não há oferta desses cursos na região Oeste do Paraná. “E também pelas necessidades sociais, de ter pessoas capacitadas para atender esse público”, comenta Edilson.

O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 aponta que no Brasil 9,7 milhões de pessoas possuem deficiência auditiva. Como essas pessoas circulam todos os dias por todos os lugares, como escolas, universidades, empresas e eventos sociais, tradutores e intérpretes de Libras vêm sendo cada vez mais procurados em todo o país. A duração do Bacharelado e da Licenciatura em Libras ofertada pela Unioeste é de quatro anos.

Já o curso de Tecnólogo em Gestão Pública tem duração de dois anos. “É uma formação mais objetiva, e direcionada especificamente para a atuação no serviço público”, explica o coordenador do Polo da UAB no PTI.

As inscrições e o edital para o vestibular podem ser acessados pelo site, na área “Processo Vestibular Aberto para graduação UAB em Foz do Iguaçu”. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (45) 3576-7030, de segunda a sexta-feira após às 14h.