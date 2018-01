O Uber, famoso aplicativo de mobilidade urbana, presente em mais de 630 cidades por todo o mundo, pode chegar em Foz do Iguaçu em breve. Quem informa são alguns motoristas cadastrados no aplicativo, que rodam em Curitiba. De acordo com eles, a empresa vem mandando notificações por email para anunciar a chegada do aplicativo em Foz.

Segundo a mensagem, os motoristas já cadastrados devem ficar atentos com os próximos lançamentos do Uber e, fazer indicações de membros para as novas cidades. Acontece que quem já trabalha para o app, ganha uma bonificação quando indica um novo motorista. Por isso, eles acreditam que o app estará disponível em Foz do Iguaçu em breve. Atualmente, a cidade mais próxima de Foz que conta com o serviço é Cascavel.

A mensagem ainda informa que cidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e mais cidades do Paraná estão para receber motoristas do Uber.

Nós entramos em contato com a assessoria do Uber por email, que nos retornou o contato por telefone. De acordo com eles, não há previsão de instalação na fronteira.

O que esquenta ainda mais a teoria da chegada do Uber na fronteira é um anúncio patrocinado que também recruta motoristas para a plataforma.