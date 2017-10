Neste sábado, 21, todas as Unidades de Saúde do Município estarão com as salas de vacinas abertas para atender a população que busca pela segunda ou terceira dose da vacina contra a Dengue.

O horário de atendimento será das 8 às 17 horas. Além do atendimento nos postos fixos, os bairros da cidade irão receber 40 equipes com Agentes Comunitários de Saúde e Enfermeiros, que irão realizar a busca ativa, tentando localizar de casa em casa as pessoas que ainda não receberam a dose da vacina nessa etapa.

Aproximadamente 480 profissionais irão trabalhar durante todo o dia nesta ação que conta com apoio da 9ª Regional de Saúde.

Os shoppings da cidade também irão receber as equipes de imunização, mas com horário diferenciado, das 13 às 21 horas. Nesta 3ª fase da Campanha, a vacina contra a Dengue é disponibilizada para os jovens entre 15 e 27 anos que já tomaram ou a primeira ou mesmo a primeira e a segunda dose.

Cerca de 6.500 mil pessoas foram vacinadas nessa fase da Campanha de Vacinação, que começou no dia 20 de setembro. Esse número equivale a 24% do público alvo, a expectativa é que com a ação do Dia D a campanha que se encerrar no próximo dia 27 atinja, pelo menos, 90% de cobertura.